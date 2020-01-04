Помолодевшая и похорошевшая Елена Корикова счастлива рядом со звездой "Интернов"

Елена Корикова считается одной из самых красивых актрис. 47-летняяя звезда фильма "Барышня-крестьянка" не афиширует свою личную жизнь. Она крайне редко делится с поклонниками фотографиями и видео в блоге. Но буквально на днях порадовала подписчиков неожиданным роликом.

Елена Корикова не сидит без дела в новогодние праздники. Актриса отправилась на гастроли со спектаклем "Идеальный свидетель". В нем она играет вместе с Ильей Глинниковым, который полюбился телезрителям по роли Глеба Романенко в сериале "Интерны".

Корикова и Глинников проводят много времени вместе не только на сцене, но и за ее пределами. На днях Елена опубликовала в блоге видео, которое вызвало переполох у обывателей. Многие поклонники заговорили о том, что у артистки якобы роман с коллегой.

korikova_official Сегодня был очень длинный день...

Елена и Илья записали совместное обращение к поклонникам. В кадре они выглядели вовсе не как коллеги по театральному спектаклю, а как влюбленная пара. Дело в том, что на протяжении всего видеоролика артист буквально не сводит глаз с Кориковой. Мужчина любовался актрисой, нежно держа ее за руку. А помолодевшая и похорошевшая артистка светилась от счастья.

"Он в вас влюблен", "Такое ощущение, что он ее сейчас съест", "Мне одной кажется, что между ними роман?", "Бог мой, Корикова встречается с Глинниковым?", "Она счастлива рядом с ним", - пишут обыватели. Артистка довольно часто вступает в диалог с фолловерами. Однако на этот раз проигнорировала их предположения о возможных чувствах звезды "Интернов".

Стоит отметить, что в жизни Елены Кориковой было немало ярких историй любви. Первым ее мужем был писатель Дмитрий Липскеров. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности актрисы, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил второй муж - Максим Осадчий. У актрисы с ним сохранились теплые отношения. Некоторое время назад она поздравляла Максима с днем рождения. У Кориковой был бурный роман с Сергеем Астаховым. А не так давно звезда признавалась, как некий влиятельный возлюбленный мстил ей. Обиженный ухажер на протяжении долгого времени портил ей карьеру.