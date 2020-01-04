«Вот это Лехе со мной повезло»: Настя Ивлеева показала, как она балует мужа

Рабочий график Насти Ивлевой расписан по минутам: последние полгода ведущая «Орла и решки» записывала новые выпуски трэвел-шоу и совсем не бывала дома. В Инстаграме Настя рассказывала подписчикам, что почти не видится со своим мужем – рэпером Элджеем. Но теперь она наконец-то закончила работу и вернулась к любимому. Новый год Ивлеева и Элджей встретили вместе. Настя с головой окунулась в семейную жизнь и даже пытается готовить. В Сториз она поделилась снимками деликатесов, которыми она побаловала мужа на новогоднем столе. Оказалось, что на праздник Настя приготовила супругу «Доширак» и сосиски. А еще «изысканный» бутерброд из черного хлеба, соленых огурцов и шпрот.

- Высокая кухня! Вот это Лехе со мной повезло, - иронично написала Ивлеева в Инстаграме.

Телеведущая показала, какими деликатесами она балует мужа. Фото: Инстаграм.

Телеведущая не скрывает, что примерной домохозяйкой ее не назовешь – она совсем не умеет готовить, и совершенно не склонна создавать домашний уют.

- Итоги подводить не буду! Вы лучше меня всё знаете! Но кое-что выделить все таки хочу! В этом году меня взяли в жёны. Человечка, который не умеет готовить,не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе! Ты самый лучший муж и друг на всем белом свете! И потому, на этой волне, я всем желаю ЛЮБВИ! – написала телеведущая в Инстаграме накануне Нового года.

28-телезвезда и 25-летний певец узаконили свои отношения в прошлом году. Слухи о свадьбе Насти Ивлеевой и Алексея Узенюка появились в марте этого года. Тогда на безымянном пальце у Насти заметили обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телеведущая никак не комментировали свои отношения и про бракосочетание не рассказывали. Позже молодая жена призналась, что они расписались спонтанно, явившись в загс в повседневной одежде.

- Платья у меня не было. Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева.

На Новый год Ивлеева подарила мужу эксклюзивные кроссовки. Фото: Инстаграм.

В сентябре молодожены отправились на медовый месяц в Италию - тогда-то и стало известно, что они поставили штамп в паспорте. До бракосочетания супруги встречались два с половиной года.

Во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю Настя признавалась, что очень счастлива и готова построить семью.

- Мне нравится абсолютно все, что он делает, - рассказала Ивлеева. - Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она же школьница!»: 30-летнего Федора Смолова затравили за роман с несовершеннолетней внучкой Ельцина

Поклонники шокированы разницей в возрасте между футболистом и 17-летней Машей Юмашевой

Фан-клуб Фёдора Смолова рыдает: после того, как футболист рассекретил роман с внучкой первого президента России Марией Юмашевой, его поклонницы пишут в Инстаграме: «Федя, минус две тысячи от женской аудитории!». Впрочем, гораздо больше всех любителей спорта (и симпатичных футболистов) шокировал не сам факт близких отношений игрока столичного «Локомотива» и одной из самых завидных невест страны, а значительная разница в возрасте между ними. Фёдору - 30, Марии - 17. «Она же школьница!», - пишут подписчики Смолова в Инстаграме. И вовсю обсуждают роман зрелого ловеласа с несовершеннолетней Машей (подробности).