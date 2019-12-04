Страстный танец Глюкозы в бикини взорвал Инстаграм

Наталья Ионова улетела на Новый год в теплые края. Вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым Глюкоза отдыхает на Маврикии. В Инстаграме певица делится яркими отпускными снимками и видео: в Строиз Наталья опубликовала ролик, в котором она танцует на пляже в бикини. Страстный танец звезды буквально взорвал Инстаграм.

В ролике Наталья, одетая в бикини бежевого цвета, виртуозно двигает бедрами. При этом артистка крупным планом запечатлела свою идеальную фигуру: тонкую талию и безупречно округлые ягодицы. Певица проводит немало времени в спортзале и может по праву гордиться своим телом.

Глюкоза станцевала на берегу моря в бикини. Фото: Инстаграм.

Супруг Натальи тоже в отличной форме: в Инстаграме артистка поделилась снимком новогодней акробатической композиции, которую они с мужем изобразили на пляже. Надев красные колпаки, Наталья и Александр похвастались завидной растяжкой и крепкими мускулами.

- Третий день поглощать оливье - это конечно хорошо. Но время для йоги никто не отменял! – объявила звезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/753129" frameborder="0"></iframe> Глюкоза станцевала на пляже на Маврикии.

В одном из своих постов певица рассказала подписчикам, как добиться того, чтобы «пятая точка» всегда оставалась красивой. Секрет оказался совсем простым и знакомым всем с детства. Но, как уверяет Наталья, он отлично работает.

- Приседания, и еще раз приседания, - сообщила Глюкоза.

glukozamusic Третий день поглощать оливье - это конечно хорошо) но #yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка как @chistrus #новыйгод2020 #глюкоза

Впрочем, Наталья немного лукавит – одними приседаниями дело действительно не обходится. Артистка давно увлечена йогой, и не представляет свою жизнь без регулярных тренировок. Муж певицы разделяет ее увлечение, и они часто тренируются вместе.

При этом Наталья не скрывает, что Александр постоянно ревнует ее из-за откровенных нарядов и обнаженных снимков в соцсетях.

- Меня это жутко раздражает. С другой стороны, если когда-нибудь он перестанет ревновать, я пойму, что муж меня разлюбил, - говорит Наталья.

Спустя 13 лет брака между супругами по-прежнему сохранились любовь и страсть. У них подрастают две дочери — 12-летняя Лидия и 8-летняя Вера. В прошлом году ходили упорные слухи о том, что Наталья и Александр разводятся. Но совместный новогодний отпуск пары лучше всего доказывает, что в их семейной жизни все благополучно.

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