Время есть и деньги есть, а в гости некуда пойти

Вам некуда деваться.

Восемь дней новогодних праздников, сидеть дома невозможно, есть-пить сил нет, надо куда-то сходить, а еще лучше съездить.

Но некуда, даже снега нет.

Дети сходят с ума от безделья. Взывают к чувству долга и требуют развлечений.

Те, кто улетели в Таиланд или в Альпы, бог с ними. Но если ты за месяц все не спланировал, не купил билеты, не упаковал сноуборд-плавки, не забронировал, не сделал визу, не подготовился — шансов нет.

Куда податься? К друзьям, поздравить родных?

Ну в кино, но что там в кино?

Ну в торговый центр, где вроде ничего и не надо и где тысячи таких же, как ты, которым тоже вроде бы ничего не надо.

Толпа, слоняющая без цели, — символ первых дней года.

Вроде бы есть время и даже деньги куда-нибудь сгонять, детям показать что-нибудь.

А куда?

Я ехал на «ласточке» 31 декабря из Москвы в Тверь, в последние 15 минут перед отправлением в нее невозможно было втиснуться. Все возвращались домой на праздник.

Я ехал на «ласточке» 2 января из Твери в Москву. Было примерно то же самое.

- Вы куда? - В Москву, погулять.

Вы не стояли 2-3-4-5-6 января на Невском? Это не проспект, это человеческая река, текущая куда-то на зависть Неве.

Потому что — а куда еще?

Оказалось, что в России в принципе нет третьего города, куда можно было бы поехать погулять. Ну вот Москва, Питер, кто за ними?

Сочи зимой только для тех, кто катается на лыжах.

Новосибирск — далеко, Владивосток — страшно далеко. Казань? А почему, собственно, Казань? Что там, вообще, в Казани?

Можно найти сто причин, чтобы поехать на пять дней в путешествие по маршруту Антверпен-Брюссель-Шарлеруа, и сложно хотя бы парочку, чтобы отправиться — Ярославль-Кострома-Иваново.

Золотое кольцо? А что там? А как туда ехать? А где там жить? А рестораны там в эти дни работают?

В чем там вообще праздник?

Программа развития внутреннего туризма не в том, чтобы рекламировать курорты Краснодарского края, туда и так поедут. А в том, чтобы рассказать согражданам, как потрясающе в январе в Переславле-Залесском, Рязани, Нальчике и Пскове.

А еще — чтобы туда можно было без мучений доехать, поселиться и поесть.

Сам бог велел поехать в Новгород, там в каждом дворе между пятиэтажками церквушки XIII века. Но любой, кто гуглил, как до него добраться, бросал это занятие на пятой минуте. Поезд раз в день, точнее — раз в ночь, или до станции Чудово, а дальше как? А никак! 70 километров как хочешь с детьми и чемоданом. Да ну его, это Новгород, я лучше... А что ты лучше?

Потерпи, дядя Федор! Всего три выходных дня осталось.