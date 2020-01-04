2020-01-04T12:42:18+03:00
В мире

"О чем вы, черт возьми, думали?": Трамп взбесился, пропустив звонок от Путина

Журналист рассказал об инциденте 2017 года
Ася ХОВАНСКАЯ
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Мемуары о работе с Дональдом Трампом продолжают множиться.Мемуары о работе с Дональдом Трампом продолжают множиться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мемуары о работе с Дональдом Трампом продолжают множиться. На сей раз книгу выпустил американский журналист Питер Берген, остановившись на цепком названии "Трамп и его генералы: цена хаоса". В ней он, в частности, рассказывает о пропущенном звонке из Кремля после инаугурации 45-го президента США.27 декабря 2017 года за обедом в Белом доме премьер-министр Британии Тереза Мэй поинтересовалась у хозяина, звонил ли ему Владимир Путин. Тот ответил отрицательно, после чего к нему наклонился тогдашний советник по нацбезопасности Майкл Флинн и признался, что российский лидер звонил несколько дней назад.

- Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы не соединили? О чем вы, черт возьми, думали? - обрушился на него Трамп.

Флинн, как пишет Business Insider, пытался оправдаться тем, что в Белый дом в те дни много кто звонил.

- Владимир Путин - единственный человек на Земле, который может нас уничтожить, и вы не соединили? - бушевал Дональд.

Майкл Флинн, напомним, вскоре первым из приближенных Трампа ушел в отставку из-за начавшихся обвинений в сговоре его команды с Россией. Вышеприведенная история - еще одна хорошая иллюстрация такого "сговора".

ИСТОЧНИК KP.RU

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