Владимир Шевченко - о том, что Трамп "пропустил" звонок Путина: Напортачили в Вашингтоне. У президента карманы не должны быть забиты телефонами

"Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке Президента России Владимира Путина". Эту странную "новость", которую распространили многие информагентства, мы обсудили с широко известным в мире "знатоком высоких протоколов"...

- Владимир Николаевич, подобные случаи бывали в мировой протокольной практике?

- Случай - беспрецедентный... Если это не фейк очередной.

- Нет - нет, все точно.

- Если бы у нас такое было - ну, я не знаю...У нас такого не было. Я даже не могу это комментировать. Ну, не было такого.

Если главе государства не сказали о звонке руководителя другого крупного государства.... В принципе - докладывается обязательно, что был звонок. А уже - разговаривать - не разговаривать - принимает решение сам президент.

- А что, было такое - что кто-то из наших президентов принимал такое решение? Ну, не разговаривать...

- На моем веку не было такого.

- Ясно. То есть, - ни с Ельциным, ни с Путиным - нет.

- Нет-нет.

- И вот - смотрите - обычно же и заранее договариваются стороны - что будет звонок во столько-то, готовятся переводчики.

- Конечно, и заранее это делается. Сразу же не соединишься. Но, хотя - при знании языка можно пойти и на такой вариант, если случай - экстренный, я не знаю... Не более.

- И в ваших книгах - по протокольной практике - таких фактов - чтобы кто-то из руководителей трубку не поднял - я тоже не припомню что-то.

- Ну, не было же!

- Обычно же в нашем МИДе все время дежурит пара переводчиков, на случай, если главе государства позвонит его коллега. Или - наш президент решит связаться с другим главой государства.

- Ну, там, Саш, эта система отработана. У нас был вариант - да, был дежурный, шёл звонок, только не на переводчика, а на специального человека, который, образно говоря, сидит на этой аппаратуре. А теперь пошли другие технологи - мобильная связь появилась. Есть все, что хочешь.

- То есть - сейчас даже быстрее могут соединиться. Тогда, выходит, Трамп - если не доверяет своим помощникам, он мобильник должен же в кармане носить.

- Нет, ну, знаешь... Насколько у них там закрытая связь, то ли через помощников... Для этого есть специальные службы, которые обслуживают его по связи вот..

- Ну, ладно, вы меня просветили.

- У президента карманы не должны быть забиты телефонами. Понимаешь? Если даже напортачили в Вашингтоне.