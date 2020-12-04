«Чтобы не стал Ливией»: Жириновский предложил защитить Иран российскими базами и ПВО

Вождь ЛДПР дал свой рецепт предотвращения войны на Ближнем Востоке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Жириновский, кто по первому образованию востоковед и чьи прогнозы часто сбываются, объясняет, зачем Дональд Трамп отдал приказ убить генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. -Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется, - написал он в социальных сетях. - Убийство обострило обстановку на всем Ближнем Востоке, всколыхнуло солидарность шиитских сил и в целом мусульманских и антиамериканских. Обострилась обстановка в Пакистане, за ним в Афганистане, а потом взорвется и Средняя Азия за счет выдавливания туда экстремистских группировок. Это подожжет Южный Кавказ, поскольку беженцы Ирана пойдут туда, а затем и на Северный Кавказ. Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было после введения советских войск в Афганистан. В конечном счете это может разжечь большую войну с применением ядерного оружия, и из этого атомного пепла, как предрекает Киссинджер, воспрянет только США.

На этом фоне политик предлагает срочно разместить в Иране российские базы и поставить в эту страну современные системы ПВО. - Мы можем это предотвратить. Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил. Также Иран может срочно запросить продажу современных систем ПВО, чтобы закрыть свое небо. Если они успеют это сделать – Иран выживет, а нет – его ждет судьба Ливии. Мы этого не желаем, а предлагаем принять современные и эффективные меры самообороны, - заключает Жириновский. А В ЭТО ВРЕМЯ Тегеран обещает последствия на годы вперед Президент Ирана Хасан Роухани навестил семью погибшего генерала и предупредил о последствиях. Пока не уточнив, каких именно. - Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет, - предрек глава государства.