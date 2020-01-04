Почему школьники не усваивают историю

Школьники жалуются: учить историю невозможно. Самый сложный предмет. Чудеса, раньше зубы ломали об физику-математику, а сейчас история, стало быть, невероятно трудна. Недовольны и учителя: им ведь тоже не хочется ставить плохие оценки. Плохая оценка – следовательно, недорабатывает учитель. А как тут ставить хорошие, сетуют педагоги, ты им так и сяк, только что сам в древние доспехи на уроке не переодеваешься, а они не понимают ничего.

Что ж, посмотрим на школьные учебники истории, а там и ответ. Такую историю в самом деле учить затруднительно. Вот многие ругают ЕГЭ за то, что единый госэкзамен оценивает детей по тестам. Заботливо предлагается три ответа, выбирай. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не педагог. Но факт: учебники истории предсказуемо превратились в наборы фактов и тестов. Готовят к ЕГЭ. И разобраться в этой каше сложно даже взрослому.

Кажется, главная цель авторов наших учебников – вбить в головы детям последовательность событий. Что было раньше и что позже. Отсюда бесконечные задания вроде «расставьте события в правильной последовательности», или «что было раньше, коронация Карла Великого или создание Священной Римской империи». Спору нет, как ты историю знать будешь, если у тебя не будет в голове четкой временной линии, по которой как бы расставлены люди и явления. Но парадокс в том, что именно в наше время дети демонстрируют анекдотичный анахронизм. Говорил со школьниками не раз, им что Ленин, что Иван Грозный. Ленин собор Василия Блаженного построил, а Иван Грозный в мавзолее лежит. Вызубрили вроде, что Великая Отечественная война – это 1941-1945. Спрашиваешь, а что творилось в 1943-м? Молчат. Война шла, говорю. «А, в самом деле», отвечают. То есть в голове остались две цифры, 1941 и 1945, а то, что 1943 – между ними, не усваивается. Выходит, не работают тесты, не помогает зубрежка.

И у меня есть гипотеза, почему так. Наше сознание с трудом усваивает несвязанный набор фактов. Запомнить можно что угодно, но это трудно. Зато мы хорошо запоминаем истории, в которых есть завязка, кульминация и развязка. Недаром дети после уроков «основы мировых религий» так уверенно передают содержание книг Ветхого завета. Сидят, рассказывают: фараон устремился за ними, и тут море расступилось… Точно так же они передают содержание фильма.

Отсюда следует, вероятно, такой вывод: готовить ребят к ЕГЭ надо, но история должна вновь стать… историей. Собственно, наше прошлое – это и есть гигантская книга или не снятый грандиозный фильм длиной в тысячелетия. Иван Грозный или Карл Великий – яркие личности. Они действуют, ошибаются, побеждают и страдают, и рассказывать детям надо именно про это. Запомнят, и даже вопроса не возникнет, кто был раньше, Петр Великий или Иван Грозный. Хронологическая лента войдет в голову естественным путем.

Мне возразят: что же ты, предлагаешь науку историю заменить какими-то сказками в духе Карамзина, а то и хуже, Загоскина? История все-таки наука! Важно дать ребенку знание, как устроен исторический процесс. Что ж, посмотрим, что у нас с процессом.

Сижу недавно со школьниками, говорю: ребята, вот распалась Римская империя. И скоро после этого крестьяне стали крепостными, а феодалы принялись ими руководить. А почему, как так вышло? Молчат. Хорошо, думаю, посмотрим, что у них в учебниках написано. А там все те же даты – события, события – даты. Что-то не сильно видно стремление научить ребенка пружинам исторического процесса. Хотя это же прямо просится: пришли варвары. Римская армия повержена. Города горят. Знать побеждала из городов на свои «дачи». Стали сами организовывать оборону, как умеют. Вооружили крестьян. Укрепили «дачу» (виллу). Сидят, ждут, когда варвары сунутся. Потом крестьяне говорят: мы на тебя работать будем, ты только нас не бросай. Если что, у тебя спрячемся. Вот тебе и превращение древности в феодализм! Почему не рассказать так? И даже не очень важно, в каком точно году то да это. Год всегда можно в Википедии сверить. Главное – понимать, как в целом обстояли дела.

Точно так же с русской историей. Чем знаменит Юрий Долгорукий, спрашиваю. Москву основал. Верно, но – и это все? Молчат. А дело-то, ребятки, в другом. Вот Киев, прекрасный город. Кто владеет Киевом – считается главным. И представьте, только где-то появляется новый князь, он идет войной на Киев. Город постоянно в войне, переходит из рук в руки. Гибнут люди, страна не развивается. И вот Юрий Долгорукий поиграл тоже в эту игру, а потом и говорит: что же я делаю? Во что я превратился? Хватит этого безумия. Пойду-ка я на Север, где никого нет, и там сам построю себе города и буду сам себе власть. Приходит: комары, леса, ничего нет, конечно, в Киеве лучше, но это наша новая родина, ребята. И так он построил новую Россию. Не просто Москву, которая тогда была крошечной крепостью, а новую страну.

Безусловно, прочитай мои писания историки, они шерсть дыбом поднимут: все не так, упрощаешь. Не вопрос, давайте вбивать детям высокие материи, а потом удивляться, что они не знают вообще ничего, ни высоких материй, ни низких.

Давайте учить их античности в 11 лет, когда им их собственная жизнь год назад – глубокая античность. Так устроен человек, что он в детстве себя самого годом ранее воспринимает как будто и не себя. Глупый был, ничего не понимал. И тут ему говорят (цитирую из учебника): а каким было сельское хозяйство Пелопоннеса? Пелопоннеса, вы серьезно? Он наше-то сельское хозяйство не знает. Или вы полагаете, что античность и фараоны – это примитивно и просто, поэтому толкаете в головы древность, когда детям 10-11 лет? Но ведь именно в античности закладывались основы нашей цивилизации. Там все сложно на самом деле. Взрослые-то историки путаются.

Другим странным наследием уж не знаю какого времени считаю разделение истории на русскую и мировую. Получается, русская история не часть мировой? Проделайте сами опыт. Попросите ребенка сопоставить освоение Америки испанцами и Сибири русскими. У детей начнется раскардаш мозгов. Про Америку еще расскажут: Колумб, ацтеки, золото. А про Сибирь? Ну, Сибирь и Сибирь. Так-то «хорошо» мы учим русской истории. А ведь Ермак и Колумб – фигуры сопоставимого масштаба.

Это с одной стороны. А с другой: вот, научили детей феодализму. Вассалы, трубадуры, замки и прекрасные дамы. Отлично. А что в России? А в России не так, ну просто очевидно не так, однако, авторы учебников пускаются в тягостные маневры. По-старому, по-марксистски, надобно в России непременно феодализм найти. Найти замки и трубадуров. Крепостные налицо, отлично, поехали! По-новому, по ЕГЭшному, надо напичкать ребенка цифрами и датами. Пичкаем. Что в результате? В результате у ребенка в одной каше наши крепостные XIX века и западные трубадуры XII века. Научили, ничего не скажешь. Может, не стоит так яростно и детально разбирать чисто европейский феодализм, который к нашим делам никакого отношения не имеет? Вместо этого показать, как из природных особенностей нашей страны появился тот уникальный склад, который мы зовем «особым русским путем» и с которого все норовим свернуть?

Прекрасно понимаю, как сложно взять, и переписать учебники. Исполнители-то найдутся, только тендер объяви. Результат только будет не очень. Потому что история, большая история, наука – чувствует себя неважно. Она служанка политиков, факт. Она - способ заработать денег на «археологии», заложил коровник – плати археологам, как недавно жаловался сыровар Олег Сирота. Грызня за гранты. Кто совсем отморозился – тырит ценности из музейных запасников. И все в сумме это делает историю такой, какая она есть. Склочной и скучной. Это пройдет. Но пока-то не прошло. А дети растут. И чудовищно, что ребенок прочитал про Вторую мировую войну в учебнике, и ничего не понял. А посмотрел ролик на Ютуюбе, и хотя бы Сталинградскую битву от Курской дуги стал отличать. Но в Ютубе всякие ролики бывают, и хорошо бы, чтобы ваш ребенок смотрел «видосы», вооруженный какими-то базовыми вещами.