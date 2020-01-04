«О боги, какие ноги!»: Самбурская в розовом бикини устроила пожар в Инстаграме

Звезда «Универа», актриса и певица Настасья Самбурская обожает эпатировать публику. Вот и в новогодние каникулы, отдыхая с подругами на Бали, она то и дело публикует в Инстаграме провокационные фото. То спародирует беременную модель-пышку Эшли Грэм, то ногой остановит такси и так случайно запустит целый «самбучеллендж» с задранными ногами, то обсмеет СМИ и хейтеров...

Но очередная карточка на странице Самбурской оказалась сатиричной разве что в подписи. «За хлебом» - подписала 32-летняя актриса роскошный снимок, на котором позирует в босоножках на шпильке, розовом купальнике с одной-единственной тончайшей бретелькой и микро-сумочкой модного бренда. Длинные стройные ноги, тонкая талия и высокая грудь Настасьи заставили подписчиков отложить тазики «Оливье» и восторженно вздыхать. Даже хейтеры притихли: всего за три часа кадр собрал 150 тысяч лайков и почти 2000 комментариев, большая часть среди которых - «Огонь!» и «Пожар!».

samburskaya За хлебом.

«Да за такой красоткой хлеб сам придёт!», «Нимфа», «Фуксия вам к лицу», «Боги, какие ноги! В таком виде далеко не уйдёшь», - пишут поклонники.

Одна из подписчиц спросила у Самбурской совета: «Как заставить себя пойти в спортзал?», на что та беспечно отмахнулась: «Понятия не имею, полгода там не была». Между тем, ещё пару-тройку лет назад звезда «Универа» увлекалась бодибилдингом и даже вела свой блог в Сети, показывая эффективные упражнения. Тогда Настасью часто критиковали за мужеподобную внешность и гору мышц - по мнению пользователей соцсетей, чересчур усердные занятия лишали ее женственности и сексуальности. Видимо, это единственный урок хейтеров, который актриса все таки усвоила.