2020-01-04T19:57:22+03:00
Новый год 2020

Итоги новогоднего эфира: «Иван Васильевич» обыграл «Иронию судьбы»

Что и где смотрели россияне в праздничную ночь [опрос]
Константин ГЛЫБА
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Филипп Киркоров впервые покинул «Голубой огонек» и принес победу первой кнопке. Фото: Владимир СОКОЛОВФилипп Киркоров впервые покинул «Голубой огонек» и принес победу первой кнопке. Фото: Владимир СОКОЛОВ
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Рядовые россияне считают оставшиеся дни каникул, запасы еды и шампанского, а телевизионные боссы — рейтинги, доли и потенциальную прибыль после новогодних огоньков. Кто-то потирает ладошки, кто-то рвет остатки волос на голове. «КП» пытается разобраться, почему и как так вышло, что суммарная аудитория продолжает падать.

Согласно данным единственного легитимного телеизмерителя Mediascope, на который ссылается РБК, в этом году конкурентов обскакал Первый канал (который, кстати, не сильно котирует Mediascope и измеряет телесмотрение при помощи собственной службы). За так называемые эфирные сутки — промежуток с утра 31 декабря до утра 1 января — средняя аудитория Первого в возрасте старше четырех лет превысила 2,8 миллиона зрителей. «Россия 1» немного отстала — 2,7 миллиона зрителей в том же показателе.

«Новогодняя ночь на Первом» с Иваном Ургантом. Фото: Максим ЛИ

«Новогодняя ночь на Первом» с Иваном Ургантом. Фото: Максим ЛИ

Новогоднюю погоду на ТВ сделали проверенные советские хиты, которые 31 декабря на первой кнопке крутили почти нон-стоп — Леонид Гайдай переиграл Эльдара Рязанова и Александра Серого! Комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» на Первом смотрели лучше, чем «Джентльменов удачи» и «Иронию судьбы, или С легким паром» на «России 1». Хотя рязановский шлягер, к примеру, можно было считать премьерой — оцифрованная версия «Иронии судьбы» была впервые показана в Full HD качестве, мегарезко и красочно.

Максимальная доля, которую Гайдай принес Первому, составила 21% (это процент зрителей, смотревших фильм, от числа всех, кто включил телевизор в тот момент времени) — то есть каждый пятый зритель.

Зара, Жерар Депардье Paroles...Paroles . Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.

Помимо Новогоднего обращения Владимира Путина пики смотрения пришлись на двухчастный концерт «Новогодняя ночь на Первом», где и взрослые, и молодые звезды развлекали зрителей. В этом году Филипп Киркоров беспрецедентно и внезапно исчез из «Голубого огонька» и «Парада звезд» на «России 1», где, казалось, был прописан, и остался в новогоднюю ночь на Первом — возможно, это и принесло успех каналу (справедливости ради отметим, что Киркоров появился и на НТВ — в мюзикле «Тысяча и одна ночь, или Территория любви» на блестящие стихи Михаила Гуцериева певец сыграл Султана — правда, это было в 19.10).

Филипп Киркоров и Zivert Life . Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2019.

В целом телевизионная аудитория медленно, но верно продолжает сокращаться, как кусок шагреневой кожи. Первый канал потерял порядка 300 тысяч зрителей по сравнению с прошлым годом, а «Россия 1» - около миллиона. Цифры не сказать, чтобы критичные, но весьма показательные. Для сравнения, новогоднюю сценку в виде обращения к народу от актера «Гоголь-центра» Никиты Кукушкина, записанную на фоне Кремля, в ютубе посмотрели почти 2 миллиона человек. Длилось оно 13 минут, а не сутки.

В прошлом году победа в новогоднюю ночь осталась за каналом «Россия 1». Его смотрели 6,3 миллиона человек, а Первый — 5,8 миллиона*.

*Приведенные данные отражают телевизионные предпочтения жителей городов с населением от 100 тыс. человек. После праздников будут доступны результаты измерений по всей стране с учетом малых городов и сел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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