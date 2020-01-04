«Так же, как все»: Кристина Орбакайте прокатилась с дочерью на карусели и в метро

Новогодние праздники для Клавдии Земцовой, дочери Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова начались с прихода в дом Деда Мороза.

7-летняя Клавдия пока не догадывается, что за седой бородой прячется ее дедушка Миколас Орбакас (между прочим, отец Орбакайте - профессиональный Дед Мороз, для которого этот костюм и по сей день является основным источником дохода - Ред.). А после Клавдия провела новогоднюю ночь в замке в деревне Грязь у своей бабушки Аллы и ее мужа телеведущего Максима Галкина.

Клавдия провела новогоднюю ночь в замке у своей бабушки АллыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После Нового года Клавдия с родителями вернулась в свою столичную квартиру, но там внучка Аллы Пугачёвой не засиживается.

Кристина Орбакайте опубликовала в своём Инстаграме видео, как она с дочкой катается на карусели на Красной площади. А после девочка с мамой отправились в московскую подземку. До дома от Красной площади им как раз всего пару станций на метро.

orbakaite_k Кристина Орбакайте прокатилась с дочерью на карусели

Напомним: Клавдию Земцову назвали в честь любимой певицы и наставницы АБ Клавдии Шульженко.

Хотя иногда родители девочки называют ее на европейский манер «Клаудией».