2020-01-05T00:48:56+03:00
Звезды

"А у меня самая красивая ...опа": Глюкоза сбросила все лишнее и показала безупречную фигуру

Певица с семьей отдыхает на Маврикии
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глюкоза встретила Новый год на берегу Индийского океана вместе с семьейГлюкоза встретила Новый год на берегу Индийского океана вместе с семьейФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, отправилась с супругом - бизнесменом Александром Чистяковым и дочкам Верой и Лидой, в Восточную Африку. Знаменитость уже успела поделиться несколькими пляжными снимками с острова Маврикий.

Глюкоза встретила Новый год на берегу Индийского океана вместе с семьей. Подписчики давно просили певицу разместить снимки в бикини. Однако вокалистка в последнее время была сосредоточена на работе и публиковала либо кадры со съемок, либо размещала видео с концертов.

Но на отдыхе артистка расслабляется после праведных трудов. Сбросив все лишнее, она наслаждается ласковым солнцем и теплым океаном.

На одном из последних снимков 33-летняя звезда предстала в раздельном купальнике телесного цвета, что стало своеобразной сенсацией. Дело в том, что чаще всего Глюкоза позирует как раз в слитных пляжных костюмах.

glukozamusicglukozamusic
Лучшее, что можно подарить себе, - это отдых и эмоции!
67701 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На фото исполнительница словно парит в воздухе. В ее руке цветок. Эффектный кадр сделан таким образом, что подчеркивает все изгибы безупречной фигуры артистки. Певица много времени приводит в спортзале. И, результат, как говорится, налицо.

"Лучшее, что можно подарить себе, на мой взгляд, - это отдых и эмоции! А что вы загадали себе на Новый год?", - обратилась Наталья к подписчикам.

Поклонники пришли в восторг от фотографии своей любимицы. Забыв о вопросе, они стали на все лады расхваливать ее фигуру. Многие обратили внимание на подтянутое тело вокалистки и вспомнили в этой связи ее хит "А у меня самая красивая ...опа".

"Раздельный купальник?! Редкий кадр!", "Как же вы безупречны!", "А попа и правда красивая", "Ну и ну, невольно попа в глаза бросается", "Вы огоньская", "Фигура шикарная", "Ну все прекрасно!", "Наталья, на вас приятно смотреть!", "Фигура - пожар. Как можно так неприлично красиво выглядеть?!", "Хороша!", - делятся эмоциями фолловеры.

glukozamusicglukozamusic
Хорошо, когда у меня есть такая поддержка...
70692 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, что чуть ранее Глюкоза с мужем продемонстрировала акробатическую стойку. Как известно, певица давно занимается йогой. Любящий супруг тоже увлечен этим занятием. "Третий день поглощать оливье - это, конечно, хорошо. Но йогу никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка, как Александр Чистяков!", - подписала она фото. На снимке бизнесмен лежит спиной на песке, подняв на ногах Наталью. Девушка опирается руками ему на грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата»
Шиитское ополчение пригрозило атаковать американские базы в Ираке
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада
У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном
Нас ждет классика: Россия сыграет против Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею 2020
В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией
Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним
Савченко рассказала о «процессе гниения» Украины
Ветеран ракетных войск раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»
В Ираке объявили трехдневный траур по Сулеймани и аль-Мухандиса
США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль
Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракеты
Опубликовано видео DJ-выступления президента Туркменистана на новогоднем шоу
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона
ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права