"А у меня самая красивая ...опа": Глюкоза сбросила все лишнее и показала безупречную фигуру

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, отправилась с супругом - бизнесменом Александром Чистяковым и дочкам Верой и Лидой, в Восточную Африку. Знаменитость уже успела поделиться несколькими пляжными снимками с острова Маврикий.

Глюкоза встретила Новый год на берегу Индийского океана вместе с семьей. Подписчики давно просили певицу разместить снимки в бикини. Однако вокалистка в последнее время была сосредоточена на работе и публиковала либо кадры со съемок, либо размещала видео с концертов.

Но на отдыхе артистка расслабляется после праведных трудов. Сбросив все лишнее, она наслаждается ласковым солнцем и теплым океаном.

На одном из последних снимков 33-летняя звезда предстала в раздельном купальнике телесного цвета, что стало своеобразной сенсацией. Дело в том, что чаще всего Глюкоза позирует как раз в слитных пляжных костюмах.

glukozamusic Лучшее, что можно подарить себе, - это отдых и эмоции!

На фото исполнительница словно парит в воздухе. В ее руке цветок. Эффектный кадр сделан таким образом, что подчеркивает все изгибы безупречной фигуры артистки. Певица много времени приводит в спортзале. И, результат, как говорится, налицо.

"Лучшее, что можно подарить себе, на мой взгляд, - это отдых и эмоции! А что вы загадали себе на Новый год?", - обратилась Наталья к подписчикам.

Поклонники пришли в восторг от фотографии своей любимицы. Забыв о вопросе, они стали на все лады расхваливать ее фигуру. Многие обратили внимание на подтянутое тело вокалистки и вспомнили в этой связи ее хит "А у меня самая красивая ...опа".

"Раздельный купальник?! Редкий кадр!", "Как же вы безупречны!", "А попа и правда красивая", "Ну и ну, невольно попа в глаза бросается", "Вы огоньская", "Фигура шикарная", "Ну все прекрасно!", "Наталья, на вас приятно смотреть!", "Фигура - пожар. Как можно так неприлично красиво выглядеть?!", "Хороша!", - делятся эмоциями фолловеры.

glukozamusic Хорошо, когда у меня есть такая поддержка...

Отметим, что чуть ранее Глюкоза с мужем продемонстрировала акробатическую стойку. Как известно, певица давно занимается йогой. Любящий супруг тоже увлечен этим занятием. "Третий день поглощать оливье - это, конечно, хорошо. Но йогу никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка, как Александр Чистяков!", - подписала она фото. На снимке бизнесмен лежит спиной на песке, подняв на ногах Наталью. Девушка опирается руками ему на грудь.