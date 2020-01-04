Стало известно точное время начала матча и соперник России в финале МЧМ-2020

Хоккеисты сборной России сыграют свой последний матч на молодежном чемпионате мира 2020 в воскресенье, 5 января. По итогам встреч, которые прошли 4 января 2020 года, определено, кто сыграет в финале за 3-е, а кто - за 1-е место.

Россия в первом полуфинале МЧМ-2020 добилась фантастической победы над Швецией со счетом 5:4. Для того, чтобы добиться успеха, наши парни сыграли овертайм, где Иван Морозов сделал решающий бросок. И после этого на льду в чешском городе Острава прошел второй поединок полуфинала молодежного ЧМ по хоккею 2020. В нем уверенную победу со счетом 5:0 над командой Финляндии одержала сборная Канады.

По итогам двух субботних поединков полуфинала МЧМ-2020 определилась программа последнего дня мирового первенства. В 17:00 по московскому времени в матче за 3-е место сыграют команды Швеции и Финляндии. Первые награды молодежного чемпионата мира будут разыграны в этом скандинавском дерби.

А вот уже в 21:00 по московскому времени в финале сойдутся сборные России и Канады. Россияне пробились в решающий матч молодежного первенства мира впервые с 2016 года. Четыре года назад турнир проходил в Хельсинки и тогда в решающей игре соревнований Россия проиграла Финляндии со счетом 3:4 на льду знаменитой "Хартвалл Арены".