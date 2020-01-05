2020-01-05T00:03:28+03:00
Спорт

Канада - Россия 5 января 2020: прямая онлайн-трансляция финала молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Канада - Россия 5 января. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала молодежного чемпионата мира по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Россия будет биться с Канадой за победу в финале МЧМ-2020.Россия будет биться с Канадой за победу в финале МЧМ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 - отличный турнир. По ходу двух недель, что длится этот турнир, мир увидел сразу две игры между россиянами и канадцами. Сначала - в группе, а потом - в финале. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Канада - Россия 5 января 2020

Статистика личных встреч Канада - Россия 5 января 2020

На прошлом чемпионате мира россияне играли с Канадой и одержали победу со счетом 2:1 в поединке группового этапа. А в конце 2016 года наши проиграли на групповом этапе канадцам со счетом 3:5. А на групповом этапе МЧМ-2020 россияне одержали разгромную победу над Канадой со счетом 6:0.

Прогнозы букмекеров на матч Канада - Россия 5 января 2020

Канада - номинальный фаворит поединка против команды России.

Прогноз на матч Канада - Россия 5 января 2020

Россия уже приучила к тому, что может преподносить сюрпризы на молодежных ЧМ. Сложно назвать точного фаворита этой игры.

Составы команд на матч Канада - Россия 5 января 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Канада - Россия 5 января 2020

Матч Канада - Россия 5 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Канада - Россия 5 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Канада - Россия можно посмотреть 5 января и начнется в 21:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2020

Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:00 по московскому времени.

Канада - Россия 5 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Швеция - Россия 4 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швеция - Россия 4 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швейцария - Россия 2 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Россия - Германия 31 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Германия 31 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»
Двукратный олимпийский чемпион, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнёршами, рассказал «Комсомолке» о себе и чемпионате [эксклюзив kp.ru]
Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237
Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада
У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном
Нас ждет классика: Россия сыграет против Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею 2020
В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией
Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним
Савченко рассказала о «процессе гниения» Украины
Ветеран ракетных войск раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»
В Ираке объявили трехдневный траур по Сулеймани и аль-Мухандиса
США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль
Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракеты
Опубликовано видео DJ-выступления президента Туркменистана на новогоднем шоу
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона
ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права