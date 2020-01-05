Канада - Россия 5 января 2020: прямая онлайн-трансляция финала молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 - отличный турнир. По ходу двух недель, что длится этот турнир, мир увидел сразу две игры между россиянами и канадцами. Сначала - в группе, а потом - в финале. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Канада - Россия 5 января 2020

Статистика личных встреч Канада - Россия 5 января 2020

На прошлом чемпионате мира россияне играли с Канадой и одержали победу со счетом 2:1 в поединке группового этапа. А в конце 2016 года наши проиграли на групповом этапе канадцам со счетом 3:5. А на групповом этапе МЧМ-2020 россияне одержали разгромную победу над Канадой со счетом 6:0.

Прогнозы букмекеров на матч Канада - Россия 5 января 2020

Канада - номинальный фаворит поединка против команды России.

Прогноз на матч Канада - Россия 5 января 2020

Россия уже приучила к тому, что может преподносить сюрпризы на молодежных ЧМ. Сложно назвать точного фаворита этой игры.

Составы команд на матч Канада - Россия 5 января 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Канада - Россия 5 января 2020

Матч Канада - Россия 5 января 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Канада - Россия 5 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Канада - Россия можно посмотреть 5 января и начнется в 21:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2020

Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:00 по московскому времени.