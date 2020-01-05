Новогодний загул - это спасение экономики, а не просто пьянка

Помню лет пять назад у меня был спор с замечательным экономистом Василием Колташовым, который доказывал мне, что безделье - это большие деньги. "Да как же так, Вася? Вот праздники новогодние аж десять дней, производство встает", - причитала я. "Да ты о чем? Есть производство, которое вообще не остановить. Поговорим не об этом. Отнюдь не бедные люди сейчас работают столько, что им даже некогда деньги потратить.

Производство не имеет никакого смысла, если нет потребления. Вот новогодний праздник. Всем женщинам нужно новое платье и прическа (в парикмахерских ажиотаж). Мужчинам - новая рубашка и опять же стрижка. Множество подарков. Продукты на десять дней праздника - это ж какая прибыль фермерам и магазинам! Детей надо развлекать - кино, игры, спектакли. Взрослые вечером тоже пойдут в театр, цирк или на балет. Невозможно дома сидеть! На полную мощь работают кафе и рестораны. Растет региональный туризм.Загружена вся сфера услуг. Потребление - главный двигатель экономики".

Я задумалась. Вася, как мужчина, и посчитать не может, сколько на самом деле мы, женщины, тратим на праздники. Маникюр, педикюр, профессиональный макияж, новые духи, кремы, спа-уход, сауны... Да боже мой! Только сегодня сунулась в кошелек, а денег нет. Куда делись? Ну, вот куда? Вроде даже из дома не выходили. Это мы, скромная семья. А сколько тратит вся страна? И выходит, вроде бы тратим на удовольствия, а на самом деле экономику поддерживаем. Чувствую, что не отдыхаю, а просто выполняю долг перед Родиной. Аж устала!