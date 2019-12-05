Брюнетка Надя, много танцев и действие в Нью-Йорке: как Болливуд переделал нашу "Иронию судьбы"

В нашей стране вот уже 45 лет главный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». В Индии есть своя «ирония» - она полностью повторяет сюжет легендарного советского фильма, называется «I love NY» - «Я люблю NY» (под NY зрители должны понимать Нью-Йорк или Новый год). В прокат картина вышла семь лет назад – это неавторизованный ремейк «Иронии судьбы» режиссера и соавтора сценария Эльдара Рязанова. Индийские кинодеятели украли наш «новый год», ничего за это не заплатив.

Индийская Надя из приемной семьи

В Болливуде часто копируют зарубежные фильмы: чего только стоят «О Боже, ты велик!» (переделанный до неузнаваемости «Брюс всемогущий») или «Чужой среди своих» (а это «Бешеные псы»). В случае с легендарным советским фильмом в титрах не значатся авторы советского оригинала, никто у Эльдара Рязанова разрешения не спрашивал, денег за содранный под копирку сюжет не платил.

Надя поет песню для Лукашина.Фото: кадр из фильма

I Love NY - трейлер.

И вот какое совпадение обнаружилось - «русский след» все-таки был. Режиссеры «I love NY» Радхика Pao и Винэй Сапру сняли пару своих фильмов в России: к примеру, в Санкт-Петербурге киногруппа работала как раз накануне Нового года… Так что «совпадения не случайны».

Исполнитель главной роли актер Санни Деол (индийский Женя Лукашин) снимался, когда ему было 55 лет. До сих пор он не посмотрел советский фильм и утверждает: «Я ничего не знал о его существовании. Действие идет тоже в сауне? Я удивлен!»

Героиня индийского фильма с гитарой.Фото: кадр из фильма

Герой Санни – 40-летний Рандхир Сингх выходец из Индии, он ответственный работник, трудоголик, работает в банке в Чикаго, где живет и готовится праздновать Новый год. Предварительно холостяк решает, что в новогоднюю ночь в своей квартире в Чикаго сделает предложение любимой женщине. А потом идет в сауну с друзьями, выпивает и танцует, после чего оказывается в самолете по пути в Ньй-Йорк. А там учительница Тикку хочет встретить праздник с женихом Ишаном. В Нью-Йорке работник банка попадает в квартиру Тикку - его ключ подошел к замку, а внутри такая же обстановка.

Нежданная встреча Нади и Лукашина.Фото: кадр из фильма.

Ну а дальше знакомство с учительницей, её гостями – начальником и приемной семьей (героиня должна быть сиротой – это классика в Болливуде), ревнивым женихом, который принимает душ в одежде. Потом Рандхир улетает домой и выходит на работу, но он уже влюблен в учительницу и постоянно вспоминает новую знакомую – она, как и наша Надя, много поет и играет на гитаре. Правда индийская учительница жгучая брюнетка. Ну и танцуют в индийском ремейке много.

Индийская "Надя" застает в своей комнате в Нью-Йорке незнакомого мужчину.Фото: кадр из фильма

Рекламный слоган фильма: «Прошедший день он не может вспомнить. А наступающую ночь не забудет никогда». Вот только сам фильм в Индии быстро забыли – он не пользовался большим успехом, поэтому и показывают его в новый год редко.

Болливуд позаимствовал сюжет нашей "Иронии судьбы" и снял фильм «Я люблю NY».

А как у них?

В каждой стране есть любимые фильмы, которые крутят по ТВ в рождественские и новогодние праздничные дни. В США это фильмы – «Один дома», «Эльф», «Эта замечательная жизнь». В Германии – короткометражка «Девяностый день рождения, или Ужин на одного»: в телеэфире с 1963 года, фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса, как рекордсмен по показам на ТВ. Сюжет 18-минутного немецкого фильма строится вокруг празднования юбилея пожилой дамы — ее друзья умерли давно, и лакей изображает знакомых юбилярши: чем больше она выпивает, тем забавнее воспринимает пародии. В Англии – «Реальная любовь» и «Эта замечательная жизнь». Во Франции – «Дед Мороз – отморозок» (это о том, как все сумасшедшие страны решили встретить новый год вместе ), в Италии – «Рождественские каникулы» (к каждому новому году выходит очередная серия этой комедии).

Кадры любимого фильма не могли не попасть в мемы.

Ирония судьбы. Horror version.

А у нас телезрители ностальгируют уже 45 лет по «Иронии судьбы». Правда в этом году согласно рейтингам телесмотрения вечером 31 декабря 2019 года фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» посмотрели больше телезрителей, чем «Иронию судьбы, или С легким паром!» А вот в народном творчестве (мемы и вирусные видеоролики) неизменно популярна именно «Ирония судьбы».

Не только заливная рыба - гадость.