Украинские хроники: в Новый год – со старыми сказками

Изо всех сил ваш покорный слуга надеялся, что в наступившем 2020-м «хроники украинских перемог смутного времени» уйдут в прошлое. Но, как оказалось, время для этого еще не пришло. Более того, «перемогофилия» и «зрадофобия», несмотря на то, что на Украине «классно поменяли» главу государства, пустили свои корни и вглубь, и вширь, захватывая уже и государства-«союзники» нынешней украинской власти. И в сегодняшней подборке тому найдутся весомые подтверждения из первых, что называется, рук.

«ОТ ИНОАГЕНТА СЛЫШУ»

НЕ щадя живота своего глава раскольничьей УПЦ КП Филарет (Денисенко) продолжает биться со своим детищем – раскольничьей ПЦУ/СЦУ во главе с Епифанием. После того, как Филарета отстранили от руководства неканонической конфессией, которой дал томос Патриарх Варфоломей из Стамбула, он неожиданно обрел память и начал сыпать обвинениями. Мол, и томос ему дали не тот, и взятки пришлось давать новым иерархам, и так далее. И все ради того, чтобы остановить юридическую ликвидацию своей УПЦ КП, которая не признается каноническими православными конфессиями вол всем мире. Однако до сих пор ни одна попытка Филарета восстановить дотомосный статус-кво не увенчалась успехом. И Денисенко решил воспользоваться новым оружием, обвинив ПЦУ/СЦУ вместе с Епифанием, что они «зависимы от иностранного центра».

- Министерство культуры Украины незаконно зарегистрировало Киевскую митрополию ПЦУ. Потому что митрополит Епифаний незаконно подал документы на регистрацию. Согласно закону, на регистрацию надо подавать документы в оригинале. А оригиналов нет. Они находятся в Константинополе у Патриарха Варфоломея. И митрополит Епифаний дал только заверенную копию. А Министерство культуры не имеет права регистрировать религиозную организацию на основании копий, - объявил «почетный патриарх» Денисенко, а заодно призвал привлечь к ответственности Минкульт Украины. - Государственный орган не имеет права регистрировать иностранную организацию таким образом, а наше Министерство осуществило регистрацию. Они должны понести ответственность за то, что нарушают украинские законы.

Эта песня, похоже, будет долгой.

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЕ ТАЙНОЕ …

В Финляндии вывели на чистую воду семейную пару украинцев, которые, перебравшись в эту страну в 2015-м году, заставили свою дочь изображать из себя слепую. Девушке пришлось проходить медосмотры, посещать спецшколу для слабовидящих, а родители за эти годы получили за счет ее «недуга» более 42 тысяч долларов в виде пособий. Став совершеннолетней, девушка поняла, чем грозит ей обман, и сама рассказала о нем врачам. В свое оправдание она заявила, что родители пугали ее в случае отказа возвращением на Родину.

Оба родители были приговорены финским судом к двум годам тюрьмы за мошенничество, а после отбытия срока они будут высланы на Украину. Кроме того, суд обязал родителей выплатить дочери компенсацию и возместить государству полученные в результате мошенничества суммы.

Напомним, что два года назад похожий случай мошенничества украинцев описывала немецкая газета Die Welt. Тогда административный суд Мюнстера рассматривал дело украинцев, которые прикинулись беженцами из Сирии, чтобы получить убежище в Германии. Прокололись они сами после того, как «граждане Украины, которые не понимали ни слова по-арабски, начали хвастаться перед другими беженцами о том, как это просто — обмануть немецкие власти».

Такие сюжеты пропадают! Только непонятны, кого они достойны – Шекспира или Бомарше.

Американский генерал Бен Ходжес обосновал «фальшивость» претензий России на Крым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВРЕМЕН ОЧАКОВСКИХ

Заразительность украинства в полной мере демонстрируют на собственных примерах высокопоставленные американские дипломаты и военные. Так, например, бывший командующий войсками США в Европе, американский генерал Бен Ходжес обосновал «фальшивость» претензий России на Крым.

- Абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, поскольку до Екатерины II там России и не было, - заявил сей многозвездный вояка.

Хотелось бы напомнить высокообразованному, но, похоже, только в сфере военной тактики, генералу, что до Екатерины Второй и США не существовали на карте мира, не то что Украины. Напомним, эта императрицы вступила на российский трон в 1762 году. И имеют ли права США считать нынешнюю территорию страны своей, если такой страны до Екатерины Второй не было? А первые несколько английских колоний в Новом Свете заявили, что не будут подчиняться британской короне только в 1776-м. Первым штатом, который ратифицировал Конституцию, был Делавер. Это произошло в 1787-м, спустя четыре года после присоединения Крыма к Российской империи. А окончательная ратификация Конституции этими 13-ю первыми колониями, ставшими штатами нового государства, завершилась лишь к 1790 году.

В общем, можем для начала порекомендовать американскому генералу изучить историю своей страны. А потом коситься завистливым взором уже через океан. Кстати, российский сенатор Алексей Пушков уже «посоветовал» так глубоко изучившему исторический материал американскому генералу вспомнить, как и когда к США были присоединены Техас и Калифорния, и «вернуть» их Мексике.

Кстати, может, генерал армии США готов вспомнить, что еще до Екатерины Второй Аляска уже была русской? Или эти исторические сведения разорвут его мозг?

Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДУРАКА УЧИТЬ – ТОЛЬКО ПОРТИТЬ

Еще один американец, надышавшийся атмосферой Майдана, выступил с заявлением, которое заставляет усомниться в здравости его ума. Бывший временный поверенный в делах США на Украине (осуществлял функции посла, но его миссия завершилась 1-го января) Уильям Тейлор. По его словам, американские военные учатся у украинских коллег, как воевать с русскими войсками, и узнают у них, «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику».

- Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас, — объяснил Тейлор в прощальной беседе ТСН, отметив, что в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США на Украине, станет для них преимуществом. Именно для этого на Украине находятся многочисленные инструкторы, а Нацгвардия Калифорнии регулярно направляет в Незалежную делегации по 20 нацгвардейцев. В результате этого, как уверен дипломат, американские военные поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну. И все – благодаря украинцам.

Но вот если они действительно считают, что украинцы противостоят российской армии и обучаются их опыту для войны с ВС РФ, то:

а) они еще глупее, если верят Киеву и

б) в случае реального столкновения их ждет жестокое разочарование от непригодности полученного ими «опыта» в реальной обстановке.

Неужели действительно так заразно? Или просто дежурный комплимент отпускает дипломат? Ведь на примере действий тех же ВКС РФ в Сирии американские военные в состоянии понять, как на самом деле воюет Россия.