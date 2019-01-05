2020-01-05T18:48:45+03:00
Звезды

Влюбленные и счастливые: Елизавета Боярская в бикини сделала селфи с мужем

Актриса и ее супруг Максим Матвеев отдыхают на тропическом острове
Ирина СУХАНОВА
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев улетели в отпуск на океан. Фото: Инстаграм.Елизавета Боярская и Максим Матвеев улетели в отпуск на океан. Фото: Инстаграм.
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев проводят новогодние каникулы на теплом море: в Инстаграме актриса поделилась редким совместным снимком с мужем. Лиза и Максим сделали селфи на пляже сразу после купания. На фото Боярская позирует в бикини с влажными от морской воды волосами. Максим, видимо, тоже только что вышел из океана: в кадре он без рубашки, с банданой на голове.

Елизавета никак не подписала фото с мужем, ограничившись несколькими забавными эмодзи. Впрочем, слов здесь и не нужно: на снимке супруги выглядят довольными и счастливыми. На лице 34-летней актрисы ни грамма косметики, но она прекрасно смотрится и без макияжа. Ее муж тоже выглядит отдохнувшим и посвежевшим. В последнее время 37-летний Максим сильно похудел, и поклонники тревожились за его здоровье. Заметно, что отпуск пошел ему на пользу: актер снова в отличной форме.

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Елизавета Боярская и Максим Матвеев
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В кадр не попали дети звездной пары: Максим и Елизавета отправились в отпуск с сыновьями – семилетним Андреем и годовалым Григорием. Где именно они проводят новогодние каникулы, супруги не сообщают. Но, судя по пейзажу, который актриса показала в видеоролике в Инстаграме, Боярская и Матвеев отдыхают на Мальдивах.

- Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведёшь», но если хотя бы немного будет похоже, будет круто! – рассказала Боярская своим поклонникам.

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Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти как год встретишь, так и проведёшь , но если хотя бы немного будет похоже, будет круто! #новыйгод2020
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В комментариях подписчики желают Елизавете счастья и отмечают, что они с Максимом очень похожи друг на друга – оба светятся от счастья. «Красивая, замечательная, талантливая пара», - пишут фолловеры.

В этом году Максим и Лиза впервые придерживаются графика школьных каникул. Старший сын звездной пары Андрей осенью пошел в школу, в первый класс одного из учебных заведений Санкт-Петербурга. Актеры не стали выбирать для мальчика элитное учебное заведение, и остановились на простой школе в центре Северной столицы. Супруги выбирали между Москвой, где они в последнее время жили, и Санкт-Петербургом, где выросла Елизавета, и где живут ее родители – Михаил Боярский и Лариса Луппиан. В итоге они решили, что Андрей будет учиться в Питере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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