2020-01-05T20:58:17+03:00
Спорт

Цена ледовых шоу: Загитова и Медведева получают за один выход по 200 тысяч рублей

Участие в громких постановках позволяет фигуристам зарабатывать хорошие деньги
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Алина Загитова получает за один выход на лед до 200 тысяч рублейАлина Загитова получает за один выход на лед до 200 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Более десяти лет назад российские фигуристы получили возможность зарабатывать неплохие деньги не только участием в соревнованиях, получая призовые, но и блистая в ледовых и телешоу. Причем для этого не обязательно надо было ехать за океан, где подобный вид заработка был поставлен на поток.

За последние годы количество ледовых шоу в России заметно увеличилось. Сейчас на российском рынке ледовых шоу три крупнейших игрока - Илья Авербух, Евгений Плющенко и Татьяна Навка.

navka_shownavka_show
Алина Загитова
1252 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Для организаторов стоимость одного шоу в Москве начинается от 15 миллионов рублей. Главные статьи расходов: гонорары топовых фигуристов, таких как Алина Загитова, реклама и аренда льда.

"Мы давно работаем в рублевой зоне. Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход", - рассказал Илья Авербух.

При этом позволить себе многомесячные гастроли могут не все фигуристы. Ведь многие продолжают выступать на соревнованиях. Для таких случаев у организаторов российских шоу предусмотрен второй состав.

jmedvedevajjmedvedevaj
В этот номер вложена душа...
101859 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Что касается выступлений на Западе, то, например, Елизавета Туктамышева рассказывала, что за лето в Японии можно заработать на хорошую иномарку. По словам спортсменки, за участие в японских шоу ей готовы платить по пять-шесть тысяч долларов за выход, пишет sport24.ru. Гонорары Алины Загитовой и Евгении Медведевой еще выше - до десяти тысяч за выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Канада - Россия 5 января 2020: прямая онлайн-трансляция финала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Канада - Россия 5 января. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала молодежного чемпионата мира по хоккею
Швеция - Россия 4 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швеция - Россия 4 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
Старейшая жительница планеты отпраздновала свой 117-й день рождения
В новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петард
Иран отказывается от «последнего ключевого ограничения» в рамках ядерной сделки
Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе
Во время наводнения в Тель-Авиве погибли два человека
Швеция выиграла бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею 2020
«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADA
Состав сборной России на финал МЧМ-2020 с Канадой: в воротах будет Мифтахов
Столтенберг «в срочном порядке» созывает Североатлантический совет
На Украине рассказали, что Зеленский делает на элитном курорте Омана
В МИД России прокомментировали курс Украины на героизацию националистов
Во Франции задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом