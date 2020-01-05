Цена ледовых шоу: Загитова и Медведева получают за один выход по 200 тысяч рублей

Более десяти лет назад российские фигуристы получили возможность зарабатывать неплохие деньги не только участием в соревнованиях, получая призовые, но и блистая в ледовых и телешоу. Причем для этого не обязательно надо было ехать за океан, где подобный вид заработка был поставлен на поток.

За последние годы количество ледовых шоу в России заметно увеличилось. Сейчас на российском рынке ледовых шоу три крупнейших игрока - Илья Авербух, Евгений Плющенко и Татьяна Навка.

navka_show Алина Загитова

Для организаторов стоимость одного шоу в Москве начинается от 15 миллионов рублей. Главные статьи расходов: гонорары топовых фигуристов, таких как Алина Загитова, реклама и аренда льда.

"Мы давно работаем в рублевой зоне. Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход", - рассказал Илья Авербух.

При этом позволить себе многомесячные гастроли могут не все фигуристы. Ведь многие продолжают выступать на соревнованиях. Для таких случаев у организаторов российских шоу предусмотрен второй состав.

jmedvedevaj В этот номер вложена душа...

Что касается выступлений на Западе, то, например, Елизавета Туктамышева рассказывала, что за лето в Японии можно заработать на хорошую иномарку. По словам спортсменки, за участие в японских шоу ей готовы платить по пять-шесть тысяч долларов за выход, пишет sport24.ru. Гонорары Алины Загитовой и Евгении Медведевой еще выше - до десяти тысяч за выступление.