Новогоднее телевидение доживает последние годы

Есть основания предполагать, что уже очень скоро мы будем вспоминать с ностальгией старые-добрые времена с их одинаковыми «голубыми огоньками» на главных телеканалах, обязательным новогодним ассортиментом в виде фильмов Гайдая и Рязанова и состарившимися вместе со своими телезрителями поп-звездами. Потому что, скоро всего, это кончится...

Опубликованы цифры телевизионных рейтингов двух крупнейших российских телеканалов в новогоднюю ночь.

Если совсем коротко – они снова снизились.

Непосредственно в новогоднюю ночь — с 22:00 31 декабря 2019 года до 2:00 1 января 2020 года лидером по аудитории был «Первый» канал. Рейтинг его программ составил 8,99% от всего населения России. В эти часы госканал смотрели 6,3 млн человек.

Программы «России 1» в это время смотрели 5,2 млн. человек. Рейтинг «второй кнопки» - 7,41%.

Учитывая, что лукавые телевизионщики считают всех телезрителей «старше 4 лет», легко предположить, как печально выглядели бы цифры, если считать только взрослых. Цифры дневного эфира выглядят еще печальнее – два главных телеканала страны смотрели в среднем по 5% населения каждый.

Еще в 2007 году картина выглядела совершенно по-другому. Рейтинги двух главных телеканалов страны были совсем другими. Рейтинг «Первого» был – 29,5% (упал за 12 лет почти на 70%), а «России» - 12,4% (упал – на 40%).

Крупнейшие федеральные каналы не сдаются и из года в год делают ставку на одинаковые до неразличимости развлекательные шоу с участием стандартного набора поп-исполнителей.

В результате только за последние три года новогодняя аудитория «Первого» и «России» уменьшилась на 18 и 12% соответственно.

Создается впечатление, что телевизионщики уже даже не пытаются привлечь к себе более молодую аудиторию. Она давно переключилась на ютуб и тематические развлекательные каналы. Война не на жизнь, а на смерть идет за тающих, словно сахар в горячем чае, пенсионеров.

Даже пенсионеры больше не хотят каждый год смотреть «Иронию судьбы»Фото: кадр из фильма.

Проблема, однако заключается в том, что даже пенсионеры больше не хотят каждый год смотреть «Иронию судьбы» и Киркорова с Валерией.

Телезритель избалован невероятным разнообразием теле- и кинопродукции. Если самому обычному российскому обывателю сегодня доступны сотни телеканалов, тысячи первоклассных фильмов и сериалов, чем его может привлечь выученная давно наизусть история Шурика или Ипполита? Он просто переключает кнопку на какой-нибудь «рождественский» американский фильм или Comedy Club и продолжает поглощать свой оливье с селедкой под шубой.

Те же, кому меньше 40 лет, и кто является самой желанной для рекламодателя аудиторией, вообще никакой ностальгии по «советскому» новогоднему формату не испытывают. Они выросли совершенно на другой музыкальной и кинокультуре, и рязановское кино для них просто скучная тягомотина. Про музыку и говорить нечего.

В итоге, крупные рекламодатели исчезают из новогоднего эфира и на смену им приходят госкомпании и госбанки, у которых тоже бюджеты не бездонные.

В результате денег у телеканалов становится еще меньше и новогодние программы становятся еще дешевле. Телезрители же привыкли совсем к другому уровню телевидения и продолжают уходить. Круг замыкается и выхода из него кажется нет.

Только он, конечно, есть. Я думаю, что через 2-3 года «Яндекс» или «ВКонтакте», или русский офис Google просто запустят на своих платформах собственные новогодние программы, и мы, наконец, облегченно попрощаемся с Софией Михайловной Ротару и Евгением Михайловичем Лукашиным.

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