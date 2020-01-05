2020-01-06T00:07:10+03:00
Звезды

«Спонсор твой?» Самбурская на Бали показала своего «пупсика»

Актриса призналась, что отдыхает «с Вазгенчиком»
Ирина СУХАНОВА
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Настастья Самбурская отдыхает на Бали. Фото: Инстаграм.Настастья Самбурская отдыхает на Бали. Фото: Инстаграм.
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Настасья Самбурская – мастер разыгрывать поклонников в Инстаграме. Подписчики обожают 32-летнюю актрису за ее чувство юмора и смешные снимки, которыми она делится на своей страничке. Звезда сериала «Универ» проводит новогодние каникулы на Бали. На пляже она нашла новый сюжет для розыгрыша. Актриса опубликовала кадр, на котором она загорает в бикини, скрыв лицо фильтром в виде кошачьей маски. На заднем плане за ее спиной по берегу идет мужчина внушительных габаритов.

- Кисюня и ее пупсик, - подписала кадр Самбурская.

Подписчики в комментариях изощряются в остроумии. «Я надеюсь, у вас тёплые, дружеские отношения?» - спросил один из фолловеров.

- Жёсткие, любовные, - сообщила в ответ актриса, поставив в посте геолокацию «красивое Бали».

«Спонсор твой?», - поинтересовался еще один подписчик.

- Да, Вазгенчик, - ответила Самбурская.

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Кисюня и ее пупсик
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«Он скорее на Ваганыча похож», «У тебя хороший вкус», «Настя жжет», - шутят фолловеры, не забывая при этом похвалить фигуру актрисы. На снимке Настя одета в яркое бикини – красный верх, лимонные трусики. Не менее эффектный купальный костюм актриса продемонстрировала в предыдущем посте. Самбурская снялась в ярко-розовом купальнике у дверей кафе.

«За хлебом», - лаконично подписала она свой пост.

samburskayasamburskaya
За хлебом.
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Длинные ноги и безупречно стройная фигура – Насте определенно есть чем гордиться. Актриса не скрывает, что проводит много времени в спортзале. Она предпочитает кардиотренировки и плавание – они помогают ей сжигать лишний вес и заряжают энергией. Кроме того, актриса придерживается сбалансированного питания: ест только правильные продукты и ведет подсчет калорий. По словам Насти, раньше она не любила занятия спортом. На тренировки ее вдохновила… «пятая точка».

- В 27 лет я поняла, что у меня просто висит задница, и мне стало неприятно на это смотреть, - рассказывала Самбурская в одном из интервью. - Я ходила в зал, что-то делала, не понимая, зачем и правильно ли. Потом взяла тренера, но никакого суперэффекта не было. Затем, я стала читать литературу, разбираться, что-то понимать, калории высчитывать, и втянулась. Первый результат я увидела через погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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