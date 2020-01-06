2020-01-06T07:17:46+03:00
Спорт

Валерий Брагин после матча с Канадой: "У нас давно не было сборной, которая игра с позиции силы"

Российские хоккеисты уступили 3:4 в финале молодежного ЧМ-2020 в чешской Остраве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия в драматичном поединке уступила команде Канады со счетом 3:4.Россия в драматичном поединке уступила команде Канады со счетом 3:4.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После перерыва в четыре года хоккеисты молодежной сборной России вновь сыграли в финале первенства мира. Выигрывая по ходу встречи 3:1, наши все-таки проиграли канадцам со счетом 3:4. По завершению игры главный тренер нашей команды Валерий Брагин признался:

- Давно у нас не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же. Канадцы почти весь матч играли от обороны, сделали на ней акцент. Мы этого и ожидали. Но при счете 3:1 надо самим доводить игры до конца.

Когда же у Брагина спросили прямо, мол, серебряные медали на этом чемпионате мира - это успех? Он сказал:

- Очень качественный хоккей мы показали, это самое главное. Мы будем придерживаться этого направления. В тактике многое зависит от того, что у тебя есть в руках. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть больше в защите.

А сейчас была и задняя линия, которая умеет атаковать, и передняя, которая умеет атаковать. Поэтому и такой хоккей получился. Вообще это самая перспективная система.

Валерий Брагин с перерывами работает в молодежной сборной с 2010 года. За это время он выигрывал с командой ЧМ-2011, четыре раза был в финале (2012,2015,2016 и 2020) и дважды приводит к бронзовым наградам (2017,2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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