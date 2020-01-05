2020-01-06T07:31:06+03:00
Спорт

Форвард сборной России Соколов: "Могу подойти к каждому в команде и обнять его"

Хоккеист нашей команды поделился эмоциями после финала молодежного ЧМ 2020, который прошел в Чехии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Егор Соколов.Егор Соколов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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19-летний форвард молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов стал одним из героев турнира. Именно он в полуфинале забросил решающую шайбу в ворота Швеции в основное время, переведя игру в овертайм. В финале же ему не удалось отличиться. Но после игры Соколов был предельно открыт для общения и поделился своими эмоциями от поединка против Канады на льду в Остраве:

- Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось. Мы – с серебряными медалями, они – с золотыми. Самое главное – мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь.

Соколов очень тепло отозвался о напарниках по молодежной сборной России:

- Для меня было честью выступать за сборную России, и всем болельщикам – спасибо за поддержку. Мы отдали все, что могли, каждый выкладывался на сто процентов. Мы прошли через многое вместе, играли против друг друга по всем возрастам. К каждому могу подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним.

У Егора Соколова спросили по поводу удаления в конце матча, и он ответил честно - бились до конца, поэтому было жутко обидно. Потому что все наши сражались до последнего:

- Удаление на последней минуте? Все в глазах потемнело. Было очень обидно. Мы ведь сражались как настоящие воины. Эмоций просто не осталось.

Россия в финале молодежного ЧМ-2020, напомним, проиграла в драматичном поединке команде Канады со счетом 3:4. Этот результат - один из лучших за последние годы. Наши не выступали в финалах МЧМ с 2016 года. А на прошлом турнире год назад стали третьими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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