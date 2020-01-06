2020-01-06T08:47:28+03:00
Спорт

Вратарь сборной России после поражения от Канады: "Я не верил, что прозвучала сирена этой игры"

В решающей игре молодежного ЧМ наши проиграли команде Канады со счетом 3:4
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь сборной России Амир Мифтахов.Вратарь сборной России Амир Мифтахов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хоккеисты молодежной сборной России проиграли в финале чемпионата мира 2020 команде Канады со счетом 3:4. По ходу поединка наши выигрывали 3:1, но не смогли удержать преимущество.

Вратарь сборной России Амир Мифтахов после матча был на позитиве. Он признал, что встреча шла до победного конца, без компромиссов:

- Этот молодежный чемпионат мира — лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера было то же самое, но нам удалось перевернуть игру. И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такой матч, но им повезло больше.

Эмоции после финальной сирены? Их трудно было передать голкиперу нашей команды:

- Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьем, что удача улыбнется.

Мифтахов по окончании поединка с командой Канады признал - россияне стали сплоченным коллективом, просто настоящими родными людьми:

- Это лучшие ребята, с которыми я играл. Мы стали настоящей командой за это небольшое время. Теперь мы — родные люди, братья. Я всем благодарен.

Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет снова в Северной Америки - в двух канадских городах Эдмонтон и Ред Дир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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