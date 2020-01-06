Ученые утверждают: зимой надо вводить сокращенный рабочий день
Вы не поверите, но чтобы определять время вам совершенно не нужны умные часы от Apple или их механические собратья от Patek Philippe или Hublot. Природа создала куда более грандиозное, но абсолютно доступное всем устройство - планету, вращающуюся вокруг своей оси, где свет и тьма сменяют друг-друга в 24-часовом цикле. В ходе эволюции млекопитающие научились пользоваться этими «часами» с помощью участка мозга, который называется супрахиазмальное ядро (СХЯ). Это небольшое скопление нервных клеток в гипоталамусе управляет циркадными ритмами организма - то есть интенсивностью различных биологических процессов. В зависимости от времени дня и ночи эти процессы определяют режим сна и бодрствования, порядок приема пищи. Кроме того, внутренние часики влияют на ощущение счастья или депрессии и даже контролируют скорость старения.
Очень упрощенно механизм работы этих часов можно объяснить следующим образом: светочувствительные нейроны сетчатки глаза реагируют на положение Солнца на небосводе и через зрительный нерв передают сигналы об уровне освещенности в центр управления в гипоталамусе. А он с помощью гормонов и других химических веществ регулирует биоритмы организма.
Современным людям стоит прислушиваться к своим биологическим часам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
По утрам, надев часы, не забудьте про трусы
У биологически часов есть только один недостаток - в разное время года они «тикают» по разному, поскольку продолжительность светового дня меняется летом и зимой.
- Зимой наши внутренние часы говорят телу: спи до 9:00, потому что это хмурый декабрьский день и необходимо больше времени, чтобы восстановиться, - говорит Грег Мюррей, профессор психологии из Университета Суинберн (Австралия). - Но будильник трезвонит в 7:00, потому что вам надо на работу. Из-за этого часть населения испытывает в мрачные зимние месяцы полномасштабное сезонное аффективное расстройство. В этот период растет число депрессий и самоубийств, а производительность труда падает.
Исследования в области хронобиологии убеждают, что необходимо синхронизировать работу наших биологических часов с графиком службы и учебы. Сейчас мы игнорируем то важное обстоятельство, что зимой человек должен спать больше. По словам Мюррея, в этом убеждают наблюдения, проведенный в трех доиндустриальных общинах обитающих в экваториальных районах Южной Америки и Африки, где люди до сих пор ведут образ жизни наших предков - охотников собирателей. Там нет будильников, смартфонов и графика работы с 9:00 до 17:00. Зимой эти племена спали на один час дольше. Но, по мнению Мюррея, в северном полушарии, где зима темнее и холоднее, этот эффект должен быть выражен сильнее. Потому что за режим сна отвечает одна из главных действующих сил хронобиологии - гормон мелатонин. Он вырабатывается в темноте, поэтому зимой концентрация этого «снотворного» иногда достигает в организме критической отметки еще до того, как мы доберемся до постели. Вот почему в декабре-феврале мы такие вялые и мрачные.
Недосып - источник испанской яростиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Недосып - источник испанской ярости
- Возникает несоответствие между тем, что хотят ваши биологические часы, и тем, что диктуют социальные часы, - объясняет хронобиолог Тиль Роеннеберг. - А это оказывает серьезное влияние на здоровье.
Такой вывод ученые делают сравнивая группы людей, который живут на западной и восточной окраинах часовых поясов. Поскольку часовые пояса охватывают огромные территории, то на их восточных границах солнце может вставать на полтора часа раньше, чем у западных рубежей. А работают обитатели такого часового пояса по одному графику. Исследования показали, что люди, живущие на западных окраинах часовых поясов, чаще болеют раком молочной железы, страдают ожирением, диабетом и рядом сердечных заболеваний. Это объясняется главным образом хроническим нарушением циркадных ритмов - они возникают из-за необходимости просыпаться в темноте.
Другой пример - Испания, которая географически располагается примерно на том же меридиане, что и Великобритания, но по экономическим соображениям живет по среднеевропейскому времени. Из-за несоответствия социального графика биологическому времени испанцы спят в среднем на один час меньше, чем остальные европейцы. С этим обстоятельством ученые связывают высокий уровень стресса у жителей Испании, большое число больничных и рост количества несчастных случаев на производстве.
Биологические часы подростков отстают на 4 часаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Биологические часы подростков отстают на 4 часа
Но главные страдальцы, по мнению хронобиологов, это дети. Из-за возрастных особенностей циркадные часы среднего подростка на четыре часа отстают от биоритмов взрослых. Это означает, что физиология вынуждает подростков ложиться спать позже и просыпаться позже. Но взрослые требуют, чтобы дети жили по их графику. Поэтому каждый вечер во всех детских спальнях мира начинается «бой быков» с требованием лечь спать «как все нормальные люди». А в 7 утра ошалелых подростков выгоняют из кроватей, чтобы они успели в школу. Но КПД от этих драконовских мер невелик.
Зато эксперимент в школах США и Англии (там начало занятий перенесли на 10:00) показал, что учеба в соответствии с циркадными часами подростков благотворно влияет на рост успеваемости и снижает пропуск уроков из-за болезни.
- Приведение социальных часов в соответствие с сезонными циркадными ритмами людей это разумный шаг, от которого выиграют и ученики, и работники, и даже их боссы, - уверен Тиль Роеннеберг. - Руководители должны сказать сотрудникам: мне все равно, когда вы приходите на работу. Главное, чтобы вы работали эффективно, тогда в выигрыше будем мы оба. В конце-концов, что мы теряем, ведь январь и февраль и без того самые непродуктивные месяцы года!
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ИСТОЧНИК KP.RU