2020-01-06T12:45:02+03:00
В мире

В Госдуме назвали Трампа оккупантом и несостоявшимся гегемоном

За его решение не покидать Ирак, пока тот не заплатит [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Слова президента США Дональда Трампа об Ираке раскритиковали в Государственной Думе.Слова президента США Дональда Трампа об Ираке раскритиковали в Государственной Думе.Фото: REUTERS
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Слова президента США Дональда Трампа об Ираке, которые опять выдают в нем не политика, а бизнесмена, раскритиковали в Государственной Думе.

- Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. «Мы не уйдем, пока нам не заплатят», - сказал он. Однако американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа (парламент, который принял соответствующее решение, напрямую представляет население Ирака) равносильно ее захвату. Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство, - отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, после решения иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны Трамп пригрозил Багдаду санкциями. Такими, по сравнению с которыми «антииранские санкции покажутся мелочью».

- У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее, - заявил предприимчивый глава Белого дома.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Фото: Евгения ГУСЕВА

Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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