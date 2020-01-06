Эротические мысли о Джейсоне Стетхеме и много пива: Самые пожилые близняшки Сети раскрыли секрет долголетия

Пожилые британки показали всему миру, что можно быть «рок-звездой» даже в 95 лет. Лилиан Кокс и Дорис Хобдей не выглядят, как бабушки-бунтари – у них классические короткие стрижки и приличного вида юбки и теплые кардиганы. Но стоит заглянуть на их страничку в соцсетях… Здесь близняшки рассказывают забавные истории о себе, делятся секретами хорошего настроения, и это не классические посты с демотиваторами о смысле жизни или рецепты блинчиков.

Близняшки очаровали мир своей откровенностью. Они признаются, что любят выпить пива. Лилиан и Дорис живут на одной улице, через несколько домов. И хотя судьбы сложились у сестер по разному – у Дорис нет детей и мужа, а у Лилиан пять детей, 13 внуков и 19 правнуков, они любят проводить время вместе. В 2019 году они решили рассказывать о себе в Сети, завели страничку в фейсбук, публиковали фото, снимали видео. Вскоре число почитателей бабушек выросло настолько, что их стали приглашать в качестве гостей на различные телешоу.

Бабушки любят делать забавные фотоФото: facebook.com

На одном из таких выступлений они сказали, что единственное, в чем они преуспели за 95 лет, так это «жизнь без секса и много Гиннесса». Хотя есть мужчина, который очень нравится обоим бабушкам – это актер Джейсон Стетхем.

- О, я люблю его», - приводит слова Лилиан People.

- Ну, я думаю, что он фантастический… Он хороший парень, - добавила Дорис.

На многих снимках сестры держать одинаковые игрушкиФото: facebook.com

Чтобы прояснить свою любовь к Стэтхэму, Лилиан в шутку сказала хозяевам ток шоу:

-Однажды ночью с ним и я…, но затем была отключена одним из их клипов на Facebook.

Бабушек узнают на улице, просят автографы и такая жизнь им нравится. Они признаются, что наслаждаются вниманием и обещают и дальше баловать подписчиков своими хулиганскими постами.

Новый 2020 год бабушки встретили в одинаковых свитерахФото: Facebook