2020-01-06T16:23:20+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья "встретил" брата выстрелом в сердце

Тело 36-летнего Сергея Хайкина нашли в поселке недалеко от Щелково
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Младший брат убил из ружья старшего брата, после чего свел счеты с жизнью.Младший брат убил из ружья старшего брата, после чего свел счеты с жизнью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мужчин, тела которых обнаружили вечером 5 января в поселке Биокомбинат - это недалеко от города Щелково.

Пенсионерка Людмила Хайкина пошла в гости к подруге, а когда вернулась, обнаружила в квартире двух мертвых сыновей. У обоих - огнестрельные ранения. Женщина кинулась звонить в полицию.

Старший, 36-летний Сергей Хайкин, по имеющимся данным, жил с семьей в Москве, но после праздников приехал навестить родных. Младший, Иван (ему было 30), проживал вместе с пожилой мамой.

В Следственном комитете сообщают, что у Сергея - ранение в область сердца. Рядом обнаружили оружие - гладкоствольное охотничье ружье «Бекас», которое было официально зарегистрировано на младшего брата.

- По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью, - рассказали в Следственном комитете по Московской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Источник в правоохранительных органах сообщает: по словам соседей, Иван Хайкин нигде официально не работал, жильцы дома часто видели его пьяным. Подозревают, что и приехавшего из Москвы брата он встретил «под мухой». Возможно, причиной ссоры могла стать как раз тяга Хайкина-младшего к спиртному…

С места происшествия изъяли ружье и патроны.

- Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, - отмечают в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что Сергей возглавлял один из отделов госкорпорации Роскосмос, однако позже пресс-служба компании опровергла это.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В «Роскосмосе» опровергают, что застреленный в Подмосковье мужчина является их сотрудником
«По доллару с каждого»: В Иране предлагают собрать 80 миллионов долларов «за голову Трампа»
Евросоюз примет решение по санкциям против Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана
Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников
Начальника отдела «Роскосмоса» убил его младший брат
Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны
Ирак готовит механизм вывода иностранных войск
«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд