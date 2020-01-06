Житель Подмосковья "встретил" брата выстрелом в сердце
Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мужчин, тела которых обнаружили вечером 5 января в поселке Биокомбинат - это недалеко от города Щелково.
Пенсионерка Людмила Хайкина пошла в гости к подруге, а когда вернулась, обнаружила в квартире двух мертвых сыновей. У обоих - огнестрельные ранения. Женщина кинулась звонить в полицию.
Старший, 36-летний Сергей Хайкин, по имеющимся данным, жил с семьей в Москве, но после праздников приехал навестить родных. Младший, Иван (ему было 30), проживал вместе с пожилой мамой.
В Следственном комитете сообщают, что у Сергея - ранение в область сердца. Рядом обнаружили оружие - гладкоствольное охотничье ружье «Бекас», которое было официально зарегистрировано на младшего брата.
- По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью, - рассказали в Следственном комитете по Московской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Источник в правоохранительных органах сообщает: по словам соседей, Иван Хайкин нигде официально не работал, жильцы дома часто видели его пьяным. Подозревают, что и приехавшего из Москвы брата он встретил «под мухой». Возможно, причиной ссоры могла стать как раз тяга Хайкина-младшего к спиртному…
С места происшествия изъяли ружье и патроны.
- Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, - отмечают в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что Сергей возглавлял один из отделов госкорпорации Роскосмос, однако позже пресс-служба компании опровергла это.
ИСТОЧНИК KP.RU