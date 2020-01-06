2020-01-06T17:59:39+03:00
Общество

Выигравшие в лотерею россияне тратят призовые деньги на погашение кредитов и лечение зубов

«Столото» составило рейтинг расходов счастливчиков, сорвавших джек-пот
Ксения БОГДАНОВА
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Победители лотерей рассказали, на что они тратят выигрыш. Фото: Инстаграм "Столото".Победители лотерей рассказали, на что они тратят выигрыш. Фото: Инстаграм "Столото".
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В первый день 2020 года был разыгран главный приз лотереи «Русское лото»: миллиард рублей достался жителю Подмосковья. Правда, счастливчик еще так и не объявился. Пока заветный миллиард ждет своего хозяина, крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» составил рейтинг трат победителей и выяснил у них, на что везунчики расходуют свой выигрыш.

Казалось бы, на деньги, свалившиеся на тебя по воле фортуны, можно воплотить в жизнь самые смелые мечты. Купить остров в океане, заказать себе бриллиантовое колье, как у голливудской знаменитости, или отправиться в кругосветный круиз. Однако, как выяснилось, на деле выигравшие в лотерею россияне расходуют призовые деньги куда более прозаично. На первом месте в рейтинге трат оказался ответ «погасил кредиты и раздал долги». Второй по популярности ответ – покупка недвижимости. На третьем месте в топе трат стоят путешествия. Четвертый - «сделал зубы», пятый - «потратил на благотворительность».

Нескольким победителям благодаря выигранным деньгам удалось воплотить в жизнь давние мечты. Например, один из победителей – фанат музыки – приобрел караоке-клуб. Обладатель многомиллионного выигрыша отправился в кругосветное путешествие. Начинающий предприниматель купил на призовую сумму продуктовый магазин. Врач открыт стоматологический кабинет, а деревенский житель купил трактор. Но самым трогательным стало приобретение пожилой женщины: пенсионерка осуществила мечту детства и купила велосипед.

Известно, как распорядилась своим выигрышем победительница прошлогоднего новогоднего тиража «Русского лото» Любовь Догорова. Женщина, выигравшая полмиллиарда рублей, рассказала: на призовые деньги она купила квартиру в Санкт-Петербурге и устроила грандиозный шопинг. Сейчас Любовь присматривает себе загородный дом. Часть денег она потратила на лечение – свое и близких. Значительную сумму победительница отдала на благотворительность.

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