За голову Трампа в Иране обещают $80 млн

Парламенту Ирака, похоже, американские «уроки демократии» порядком надоели за последние 17 лет. Столько лет прошло после вторжения США в независимое государство. Последней каплей в чаше терпения стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в иракской столице. Приказ об этом отдал президент США Дональд Трамп, причем даже не потрудившись сообщить о своих планах властям Ирака. И вот результат - в воскресенье вечером в Багдаде приняли решение о выводе иностранных военных из страны.

Похоронная процессияФото: REUTERS

А пока это решение будет оформляться по букве закона, налагается запрет на перемещение иностранных военных по стране. Причем, под любыми предлогами. Это ощутимый удар по самолюбию пяти тысяч американцев, расквартированных в Ираке, которые с 2003 года чувствовал себя там, как дома. И которым сходили с рук не только «перемещения по стране», но и кое-что похлеще - например, жуткие издевательства над заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб и массовые уничтожения памятников мировой культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

Госдепартамент США выразил разочарование последними решениями официального Багдада и, как обычно, стал пугать Ирак международными террористами.

- Призываем иракских лидеров пересмотреть важность... присутствия международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России - Ред.), - сказала глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

В Иране простились с генералом СулейманиФото: REUTERS

Тем временем Трамп отказался выводить свой военный контингент из страны. Пусть сперва Багдад расплатится за построенную на американские средства военную базу. Потому как США потратили миллиарды долларов на ее возведение после вторжения в Ирак в 2003 году. Для пущей убедительности президент и вовсе пригрозил Ираку новыми санкциями. Да еще и такими, «в сравнении с которыми санкции против Ирана покажутся чепухой», если будут предприняты какие-либо враждебные действия против американцев.

Иранский государственный телеканал страны объявил награду за голову ТрампаФото: REUTERS

Однако, не все так просто - в то же самое время нижняя палата американского Конгресса обернула ситуацию в свою пользу. Ее спикер Нэнси Пелоси (она представляет Демократическую партию, которая проиграла президентские выборы Трампу) предлагает принять закон, который ограничит военные полномочия президента США. В этом году в Америке начинается новая предвыборная президентская кампания. И если политические противники Трампа смогут лишить его возможности «побряцать оружием», то это снизит популярность действующего президента.

Напомним, убийство американцами генерала Сулеймани в Багдаде вызвало волну возмущений среди иранцев. А государственный телеканал страны объявил награду за голову Трампа. Информация об этом прозвучала во время прямой телетрансляции с похорон убитого генерала (на нее по всей стране пришли сотни тысяч человек). Цена вопроса, точнее «головы» - 80 миллионов долларов (!). Эта сумма наберется, если каждый житель Ирана пожертвует доллар на благое дело. Телеканал опубликовал реквизиты банковского счета, куда можно перечислять деньги.

В Иране пообещали, что США на Ближнем Востоке получат «второй Вьетнам»Фото: REUTERS

Также в Тегеране заявили, что вновь начинают разработку ядерного оружия и пообещали, что США на Ближнем Востоке получат «второй Вьетнам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

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