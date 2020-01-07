"Матч ТВ": Обман или шутка?

Что, собственно произошло? Пока Первый канал показывал финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккей Россия-Канада (5 января, 21.00. Наши проиграли 3:4), "Матч ТВ" показал повтор финала 2011 года Россия- Канада (5 января, 21.00. Наши выиграли - 5:3).

Этот фокус привел к самым неожиданным последствиям. Множество болельщиков, не особо разбирающихся в хоккее, начали смотреть игру девятилетней давности и обрушили в соцсети море поздравлений дру другу после финального свистка. А когда люди разобрались, начали удалять посты и краснеть по углам.

Можно, конечно, отнестись к такому поступку канала, как к невинной шутке. Но на самом деле, это похоже на смачный плевок в лицо аудитории.

"Чувствую себя идиотом. Меня просто надули", "Смотрю ТВ только если наши играют, меня нельзя так обманывать", "Им наплевать на зрителя", "Если наказывают на фейковые новости, можно ли наказать за фейковый хоккей"... Мы отобрали только приличные комментарии. Поверьте, неприличных было еще больше.

То есть шутку народ не оценил. Да и что тут оценивать? Это похоже на триумф сноба, который вдруг объявил неофиту, что играет Бетховен, а на самом деле звучит Рахманинов. Да, люди не обязаны разбираться в хоккее и помнить состав команды-2011. Тем более, как показал этот же случай, даже не все специалисты смогли разобраться, какой финал правильный. Председатель комитета по спорту Государственной Думы Михаил Дегтярев (!) поздравил народ с победой молодежки. Интересно, кстати, этот случай не достаточный ли повод для него подать прошение от отставке с этой высокой должности?

Еще не так давно было обязательным указывать или напоминать во время трансляции, что вы смотрите повтор. Зрители со стажем помнят, что даже по время повторов отдельных моментов игры в углу экрана стояла буква "R". Это называется - уважение к зрителю. Да, не все глубоко в теме. Но если вы пришли в ресторан и не слышали ничего про степени прожарки мяса, хороший официант вам все объяснит. Ваше незнание не повод вводить вас в заблуждение. Вы клиент. И имеете право получить удовольствие.

"Матч ТВ" всегда ставит пометку ПРЯМОЙ ЭФИР, если он прямой. И не ставит ничего во время повторов. И пока никто не жаловался. Просто потому, что редко на "Матче" показывают что-то интересное не только фанатам спорта, но и всей стране. Так вот - это жалоба. Жлобское и наплевательское отношение - точно не украшает канал. И да, хороший лектор читает свой предмет так, чтобы было понятно самому слабому ученику. Потому что задача научить, а не показать свое превосходство.

Люди, которые посмотрели "не тот финал", возможно, больше никогда не будут смотреть спорт. У них просто отбили охоту, ткнув носом в собственную необразованность. А все-таки главная цель канала, существующего на народные деньги, заниматься развитием спорта, его популяризацией. Или нет? Главное, чтобы смешно было?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тина Канделаки:

"Прогноз погоды не отменяет необходимости посмотреть в окно"

Руководителя канала "Матч ТВ" Тину Канделаки обвинили в подмене понятий и манипуляции. Вот, что в своем телеграм-канале ответила Тина:

"Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».

По-моему, «манипуляция» — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов)

Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует.