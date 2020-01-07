2020-01-07T00:51:38+03:00
Политика

Как я встречал с президентом Рождество Христово в... 46-градусный мороз

Даже в Якутии - 6 января 2006-го - Владимир Путин обходился без шапки и без 100 граммов
Александр ГАМОВ@gamov1
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Фото: Александр Демьянчук/ТАССФото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Из всех рождественских поездок Владимира Путина мне больше всего запомнилась якутская.

Может, потому, что она выдалась самой морозной: 6 января 2006-го в Якутске было минус 46 градусов.

Мы, журналисты Кремлёвского пула, даже всерьёз надеялись, что Владимир Владимирович поменяет адрес этой командировки. Но... пришлось лететь.

А мне «посчастливилось» передавать в редакцию самый холодный в своей жизни репортаж - вы можете почитать его полностью - в самом низу, сразу после этой моей заметки. Только, пожалуйста, будьте осторожны: на строчках до сих пор - иней!

- Почему на Рождество - в Якутию? - спросил я тогда у Путина, - перед тем, как он отправился в местный - Преображенский собор.

- Это - не специально, - признался президент. - Так сошлось - давно сюда собирался.

Кстати, именно в Якутске, как мне кажется, впервые был испытан (вместе с пассажиром N 1 ) на морозоустойчивость микроавтобус темно-синего цвета.

Что ещё осталось в памяти? Президентская экипировка. Путин прилетел в туфлях (или - в довольно тонких ботинках) и в куртке-«аляске» на меховой подкладке. (Тогда у президента была ещё старая куртка, в которой он избирался. Мех внутри - довольно тонкий был, мне однажды даже удалось вблизи рассмотреть этот путинский гардероб - когда его держал в руках офицер охраны.) Да, ещё обратите внимание, когда будете читать мой репортаж - на неологизм, который я там же, в якутский мороз, и придумал - «демикремлевский костюм». Это значит - довольно легкий.

И ещё. Когда самолёт с Путиным и сопровождавшими лицами приземлился, хозяева и встречавшие бросились нахлобучивать на их чиновничьи головы меховые шапки. А вот на Путина нахлобучить никто не рискнул. Он так и ходил - без шапки, только иногда кутался в капюшон.

Не осмелились предложить президенту и 100 граммов. (По крайней мере, в присутствии журналистов он от «сугрева» отказался.)

Да! В моем 46-градусном репортаже многие чиновники чихают. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин чихнул даже пару раз.

Путин - ни разу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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