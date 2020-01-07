«Сказочное Рождество»: В подмосковной Истре до 8 января проходит большой праздничный фестиваль

В Московской области продолжается большой губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Напомним, в начале декабря он стартовал с большого фестиваля в Дмитрове - горнолыжной столице Центральной России. Насыщенную программу оргкомитет «Зимы в Подмосковье» приготовил и на праздничные каникулы. В Истре в эти дни проходит фестиваль «Сказочное Рождество». Причем, мероприятия охватывают сразу две локации - крупнейший в Московской области музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и знаменитый Ново-Иерусалимский монастырь, который по праву считается одной из жемчужин русского православия.

Шоу-программа «Сказочного Рождества» в музее «Новый Иерусалим» строится вокруг выставки известного художника Валерия Архипова «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» (она продлится до 12 января). Архипов знаменит своими работами над фильмами и спектаклями по мотивам сказок Александра Пушкина. На выставке можно увидеть его эскизы декораций и костюмов к десяткам работ в кино и театре, а также предметы одежды, изготовленной для роли Федора Шаляпина в опере «Борис Годунов» и многие другие уникальные артефакты.

Гости могут посетить самые яркие художественные выставки последних месяцев

- Фестиваль «Сказочное Рождество» для Подмосковья - это большое событие, которое будет проходить до 8 января, - рассказала руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Здесь и выставка Архипова, и рождественские гуляния, колядки, разнообразные мастер-классы, ярмарка «СЫР! ПИР! МИР!». Мы всех приглашаем в Истру!

На фестивале «Сказочное Рождество» организованы фотозоны и арт-объекты, около которых получаются красивые селфи. Для детей - большой набор различных мастер-классов (от навыков изготовления елочных игрушек и открыток до более сложных форм вроде цветочных мобилей - украшения интерьера). Подкрепиться можно на фудтраке, где представлены кухни разных народов мира. Здесь же можно отведать из огромных самоваров ароматный чай или глинтвейн.

Подкрепиться можно на фудтраке, где представлены кухни разных народов мира.

Стоит отметить, что также гости могут посетить самые яркие художественные выставки последних месяцев - «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», «Марк Шагал: между небом и землей», а также лучшие залы постоянной экспозиции «Нового Иерусалима».

Кстати, от железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская» Рижского направления до музея и монастыря легко добраться на бесплатных автобусах-шаттлах.

Подробная информация о фестивале «Сказочное Рождество» и программе «Зима в Подмосковье» - на портале welcome.mosreg.ru.