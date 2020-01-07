2020-01-07T13:51:48+03:00
Происшествия

Полпреда Свердловской области подозревают в браконьерстве

По версии следствия, Александр Овчаров вместе с приятелем пристрелили косулю в Подмосковье, зная, что охота на этих животных сейчас запрещена
Анастасия ВАРДАНЯН
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Полпред Свердловской области Александр Овчаров. Фото: uralmsk.ruПолпред Свердловской области Александр Овчаров. Фото: uralmsk.ru
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Пока двое мужчин на внедорожнике «Мерседес» в ночь на 6 января охотились на косуль, сотрудники Бронницкого лесхоза Московской области тоже не спали. Джип, который колесил по дороге вдоль посадки они заметили еще до того, как раздались выстрелы.

- На наших глазах из машины начали стрелять в сторону косуль. Заметив погоню, двое мужчин выбежали в лес. Что было дальше? Мы с напарником бежали, они тоже бежали. Но мы оказались быстрее, - рассказал «Комсомолке» Иван Андрюков, сотрудник Бронницкого лесхоза. – Оружие они бросили в машине, но с собой у них остался тепловизор. Мы показали им убитую косулю, но несмотря на очевидность улик, оба пошли в отказ.

Мужчины уверяли, мол в лесу оказались случайно: заблудились, решили сходить в туалет, дышали свежем воздухом...

- Это типичные версии всех браконьеров. Врут, что в голову придет. Эти двое даже реальные имена свои скрывали, - продолжил Иван Андрюков.

Лесничии вызвали полицию. И уже в участке подозреваемым в браконьерстве пришлось предъявить свои документы. Одним из задержанных оказался полпред Свердловской области Александр Овчаров. Второй мужчина – его приятель, Леонид Петухов. По некоторым данным, на охоту чиновник приехал на служебном автомобиле.

- По данному факту ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили «КП» источник в правоохранительных органах.

Разрешения на оружие и охотничьих билетов у подогреваемых в браконьерстве не было. При этом мужчины, скорее всего, отлично знали, что охота на косуль и оленей сейчас строго запрещена: не сезон.

В случае если вину докажут, им грозит уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальный штраф – миллион рублей.

В ТЕМУ

Постпреда Свердловской области в Москве задержали по подозрению в браконьерстве

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ИСТОЧНИК KP.RU

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