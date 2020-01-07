Россияне стали постепенно разоружаться

Работа Росгвардии над единой электронной системой по контролю за оборотом огнестрельного оружия позволяет отследить тенденции. Согласно последним данным, жители России стали постепенно избавляться от личного оружия.

- В 2019 году в России было выдано около миллиона разрешений на хранение и ношение оружия. При этом, во время проведения в прошлом году в ходе 2,8 миллионов проверок обеспечения сохранности оружия было аннулировано 37,8 тысяч разрешений на оружие. Сейчас на руках у 3,9 миллионов россиян находится более 6,6 миллионов единиц зарегистрированного оружия, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Миллион выданных разрешений за прошлый год смущать не должен. Детективы и охранники - только на их 700-тысячную армию приходится порядка 80 тысячами единиц служебного оружия. Как и все остальные переоформляют оружие каждые пять лет. Кстати, в 2018 году в Росгвардию поступило более 1,7 миллионов новых заявлений на выдачу лицензии.

Несмотря на активный оборот гражданского оружия, на руках у населения его становится значительно меньше.

Еще в 2018 году в России было зарегистрировано 4 миллиона владельцев оружия, которые хранили на руках порядка 6,7 миллионов стволов.

Кроме того, россияне не только покупают оружие, но и сдают его в органы внутренних дел. Только в 2018 году они избавились от 51200 стволов.

Это оружие, за исключением 3 тысяч единиц, к криминалу отношения не имело: после смерти владельца оружия члены семьи передают ружья и пистолеты в отделы Росгвардии, где после экспертизы его вручают наследникам, которые получили лицензию на хранение. Но чаще от оружия отказываются. И тогда его утилизируют.

По прогнозам специалистов число россиян владеющих оружием в ближайшие годы будет снижаться. Это становится возможным благодаря развитию компьютеризированных систем безопасности в городах и населенных пунктах. Кроме того, получать, законно хранить и перевозить оружие становится все сложнее: сейчас на согласовании находятся законопроекты, направленные на "повышение качества и эффективности проверок условий хранения оружия и патронов, а также усиление ответственности владельцев оружия, допускающих нарушения".