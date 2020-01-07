2020-01-07T15:20:46+03:00
Звезды

Стеснение пропало: Филипп Киркоров попал впросак на Мальдивах

Артист чуть не лишился плавок
Игорь ПОЛЯКОВ
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Филипп Киркоров отправился отдыхать на солнечные Мальдивы.Филипп Киркоров отправился отдыхать на солнечные Мальдивы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Филипп Киркоров обычно проводил зимние каникулы в Майами, но на этот раз отправился отдыхать на солнечные Мальдивы. Там артист отдыхает с семьей красавицы- миллиардерши Таты Карапетян (той самой девушки, у которой Виктория Лопырева увела мужа Игоря Булатова - Ред.).

- Подруженька ты моя,-ласково обращается к Тате артист.

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Видеозарисовками с Мальдив Филипп Киркоров делится в своём Инстаграме.

Так, певец разместил видео, на котором поклонники Филиппа стали свидетелями небольшого конфуза.

При при погружении под воду с артиста слетели плавки. Пришлось видеомонтажеру Киркорова заштриховать «обнаженку».

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Плыли, плыли... вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!
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Забавное видео артист иронично подписал словами из старой советской песни: «Плыли, плыли... вдруг остановка! Ох, ты, ух, ты, ждать нам буксира!»

«Подтяжки нужны при погружении», «Здорово, с юмором, по -киркоровски», «Вот и «стеснение пропало», «В такой воде можно купаться голышом»,-поддержали попавшего впросак короля эстрады поклонники.

Кстати, Киркоров большой поклонник экстрима. Не исключено, что новогодние каникулы артист продолжит в своём любимом американском Диснейленде, где обычно катается на самых экстремальных горках. Да, и своим детишкам 8-летней Алле-Виктории и 7-летнему Мартину Филипп передал свою любовь к аттракционам. Наследники артиста уже ждут, когда папа отвезёт их на американские горки.

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Xmas party with my friends @eteri_p @tatakey Спасибо за фейерверк эмоций, и потрясающую атмосферу Look by @dolcegabbana @altasartoria_official
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ИСТОЧНИК KP.RU

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