2020-01-07T18:19:33+03:00
Звезды

Страстный танец Собчак и Богомолова стал хитом вечеринки миллиардера Прохорова в Куршевеле

Телеведущая отметила Рождество с олигархом под живое пение Григория Лепса
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили Рождество в Куршевеле.Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили Рождество в Куршевеле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Когда-то новогодние вечеринки бизнесмена Михаила Прохорова гремели на весь Куршевель: миллиардер не только приглашал на горнолыжный курорт во французских Альпах весь цвет шоу-бизнеса, но и привозил на частном самолете из России десятки красоток-моделей. Теперь обладатель состояния в 9,8 млрд. долларов (в списке самых богатых людей России, составленном Forbes, Прохоров стоит на 12-м месте) гуляет гораздо скромнее, в окружении самых близких друзей. Видимо, сказалось то, в один из прошлых приездов миллиардер лишился кошелька, в котором лежали почти 100 тысяч евро. Так что теперь предприниматель отмечает праздники в окружении людей проверенных, которые точно не ограбят.

На русской вечеринке в Куршевеле, устроенной 6 января в канун Рождества, вместе с олигархом засветились телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Яна Расковалова, актриса Светлана Меткина и другие состоятельные туристы из России. Праздник проходил в одном из ночных клубов горнолыжного курорта. Весь вечер гости веселились под песни звезд российского шоу-бизнеса и западные хиты.

Ксения Собчак и писатель Михаил Зыгарь подпевают в Куршевеле Григорию Лепсу. Фото% Инстаграм.

Ксения Собчак и писатель Михаил Зыгарь подпевают в Куршевеле Григорию Лепсу. Фото% Инстаграм.

Главной звездой вечеринки стал Григорий Лепс – исполнитель хита «Рюмка водки» порадовал гостей своими самыми известными песнями. Живьем на празднике выступила и группа «Дискотека Авария», зажигательно исполнившая свою праздничную нетленку «Новый год к нам мчится». Закончился вечер грандиозным рождественским фейерверком, прогремевшим в небе над горнолыжным курортом.

В зале же в этот вечер все внимание было приковано к Ксении Собчак и Константину Богомолову. Молодожены не отрывались друг от друга, словно во время медового месяца. А потом в разгар праздника на глазах у друзей станцевали медленный танец. Константин нежно обнимал свою партнершу, а Ксения рядом с мужем так и светилась от счастья. Видео своего танца телеведущая поделилась в Инстаграме.

Собчак и Богомолов танцуют на рождественской вечеринке в Куршевеле.

В одном из опубликованных Ксенией роликов кадре мелькает и 54-летний Михаил Прохоров.

- Самый высокий – король вечеринки, - написала Собчак. На видео миллиардер и вправду на целую голову возвышается над толпой (рост Прохорова – 2 метра 4 сантиметра).

Во время вечеринки Ксения Собчак сняла миллиардера Михаила Прохорова. Фото: Инстаграм.

Во время вечеринки Ксения Собчак сняла миллиардера Михаила Прохорова. Фото: Инстаграм.

К слову, в отличие от других россиян, отмечающих праздники в Альпах, Григорий Лепс приехал в Куршевель не отдыхать, а работать. На следующий день, 7 января, у артиста запланирован еще один концерт – в одном из самых популярных ресторанов горнолыжного курорта Cap Horn. Чтобы послушать его «Рюмку водки» и другие хиты посетителям заведения в этот вечер придется заплатить за вход около 100 тысяч рублей.

Ксения Собчак с подругами - светскими львицами Яной Расковаловой и Светланой Меткиной. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак с подругами - светскими львицами Яной Расковаловой и Светланой Меткиной. Фото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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