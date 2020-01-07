2020-01-07T19:30:58+03:00
Телевизор

«По ТВ врать не будут»: двойной матч хоккейной молодежки России, победа КНДР на ЧМ-2 и лже-«Оскар»

Как телевидение дурит нашего брата — иногда специально, иногда не совсем
Егор АРЕФЬЕВ
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«Матч ТВ» одновременно с финалом молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой запустил 5 января запись игры этих же сборных... 2011 года.«Матч ТВ» одновременно с финалом молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой запустил 5 января запись игры этих же сборных... 2011 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новогодний праздник в виде победы хоккейной сборной России на молодежном чемпионате мира был омрачен суровой гримасой реальности: в этом году мы все же проиграли Канаде (на Первом канале). А вот показанная по «Матч ТВ» игра, которой искренне радовалась половина страны, случилась в 2011 году. «КП» собрала еще несколько телевизионных конфузов и примеров того, что иногда реальность можно формировать в ручном режиме при помощи пульта.

Казус двух финалов

То ли переманить аудиторию, то ли подстраховаться и подсластить горькую пилюлю решил телеканал «Матч ТВ», который одновременно (!) с финалом молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой запустил 5 января запись игры этих же сборных...2011 года. Никакой плашки «Повтор» на экране не было. Вот и начал народ, по привычке ткнув спортивный канал, наблюдать за матчем — по фамилиям игроков молодежки даже того, звездного, разлива знает 3-4% населения России.

Получилось весело.

Футболист Дмитрий Тарасов быстро нашел оправдание

Футболист Дмитрий Тарасов быстро нашел оправдание

Пользователи не устают шутить о матче

Пользователи не устают шутить о матче

История стала поводом для шуток в соцсетях

История стала поводом для шуток в соцсетях

Тогда, в прошлом, наши героически выиграли 5-3, проигрывая по ходу встречи 0-3. В настоящем же все было с точностью до наоборот: вели 3-1, проиграли 3-4. Между зрителями, поверившими в ту самую волевую победу над Канадой и теми, кто был шокирован упущенным золотом нового года, в соцсетях завязалась дискуссия. Одни убеждали других, что счет отличается на одну шайбу, и наши на самом деле победили. Гул радостного улюлюкания сбил с толку и тех, кому сам бог велел разбираться в спорте: некогда футболист сборной России Дмитрий Тарасов и глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев тоже попали в ловушку «Матч ТВ».

Жена хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко призналась, что супруг так же смотрел эту игру, пока не заметил себя (образца 2011 года) на льду.

Жена хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко призналась, что супруг так же смотрел эту игру Фото: Twitter.com

Жена хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко призналась, что супруг так же смотрел эту игруФото: Twitter.com

Триумф КНДР

Патриотический пафос Северной Кореи стал притчей во языцех. Так что внезапная победа футбольной сборной страны на ЧМ-2014 в Бразилии (!) почти никого не смутила. Сначала местные СМИ рапортовали о выходе команды в финал, а потом и о триумфе КНДР. Слово было подкреплено картинкой. В сказочном сюжете действительно был показан весь «путь» футболистов Северной Кореи: в групповом этапе команда «обыграла» сборные Японии (7:0), США (4:0) и Китая (2:0). В 1/8 финала корейцы «прошли» сборную Португалии (7:0), в четвертьфинале – сборную Германии (2:1), в полуфинале – сборную Южной Кореи (3:0). В финале сборная КНДР «встретилась» с хозяевами турнира – сборной Бразилии — и похоронила кудесников со счетом 8:1.

В финале сборная КНДР «встретилась» с хозяевами турнира – сборной Бразилии — и похоронила кудесников со счетом 8:1. Фото: кадр с видео

В финале сборная КНДР «встретилась» с хозяевами турнира – сборной Бразилии — и похоронила кудесников со счетом 8:1.Фото: кадр с видео

Не торопитесь считать жителей Северной Кореи идиотами. Конечно, почти все понимали, что это шутка и КНДР вовсе не пробилась на ЧМ-2014. Местное ТВ регулярно освещало тот Кубок мира. Да и интернет-канал Korea News Backup, смастеривший сюжет, объяснился, что таким образом хотел поднять настроение родной аудитории. За чистую монету розыгрыш приняли только на западе, где принято верить в расстрелы на улицах КНДР, «железный занавес», отсутствие интернета и прочие мифы. Мировые СМИ (в том числе и российские либеральные ресурсы) разнесли весть о фейковой победе КНДР как об очередном примере идиотического проявления пропаганды.

Внезапная победа футбольной сборной Северной Кореи на ЧМ-2014 в Бразилии: фейковый ролик Korea News Backup.Интернет-канал таким образом хотел поднять настроение аудитории

За биатлоном тоже никто не следит

Биатлон в нашей северной стране любят, как и хоккей. Только поди разбери, что там происходит: Оберхоф или «Ауф Шальке», Рейселанд или Кристиансен, эстафета или гонка преследования. А Бьерндален бежит? Один только Дмитрий Губерниев в курсе повестки. И даже на его памяти были казусы с телетрансляциями, когда впросак попадали видные спортивные чины.

- Много лет назад канал «Спорт» перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого, - написал у себя в соцсетях ведущий. - Приезжаю я после такого повтора в Олимпийский комитет, а там меня все поздравляют! А тогдашний президент ОКР [Леонид] Тягачев так радовался победе женщин в эстафете, что чуть руку мне не оторвал! А вы говорите [Дмитрий] Тарасов и [Михаил] Дегтярев.

Много лет назад канал «Спорт» перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого, говорит Дмитрий Губерниев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Много лет назад канал «Спорт» перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого, говорит Дмитрий Губерниев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Оскар» перепутали

Спорт есть молодость. А кино — важнейшее из искусств. И даже на фабрике грез случаются сбои. Казалось бы, что можно перепутать во время вручения премии «Оскар»? Выходишь, берешь конверт в руки, открываешь, держишь паузу в меру возможностей и объявляешь результат. Но в 2017 году во время прямой трансляции церемонии вручения главного киноприза случилось беспрецедентное: статуэтку дали...не той картине. Актер Уоррен Битти, объявлявший победителя в номинации «Лучший фильм», вдруг замешкался и назвал мюзикл «Ла-ла Ленд».

На "Оскаре" перепутали "Лучший фильм".Актер Уоррен Битти, объявлявший победителя в номинации Лучший фильм , вдруг замешкался и назвал мюзикл Ла-ла Ленд вместо драмы Лунный свет

Съемочная группа по традиции вышла на сцену, начала благодарить родителей, друзей, кошек и собак, как вдруг оказалось, что это ошибка! Лучшим фильмом на самом деле стала драма «Лунный свет». Только представьте себе лица присутствующих в зале — весь цвет Голливуда наблюдал за этим позором. Самый волнительный момент премии, который актерам снится всю жизнь, превратился в фарс. 225 стран одновременно смотрели трансляцию канала ABC. Многие интернет-СМИ оперативно отписались о победе «Ла-Ла Ленда». Битти попытался оправдаться, но звучало это еще более нелепо: «Я сейчас все вам объясню: я просто открыл конверт и там было написано имя Эммы Стоун, а что было дальше написано, не прочел. А дальше было как раз название лучшего фильма «Лунный свет».

Актер Уоррен Битти, объявлявший победителя в номинации «Лучший фильм», ошибся. Фото: СОЦСЕТИ

Актер Уоррен Битти, объявлявший победителя в номинации «Лучший фильм», ошибся.Фото: СОЦСЕТИ

Комитету киноакадемиков пришлось извиняться, но ЧП тут же стало идеальной почвой для создания мемов — ошибочный конверт с признанием победы «вручали» Хиллари Клинтон на президентских выборах и так далее.

На церемонии вручения "Оскара" чуть не выдали статуэтку фильму "Лал-ла-лэнд" вместо "Лунного света" Фото: СОЦСЕТИ

На церемонии вручения "Оскара" чуть не выдали статуэтку фильму "Лал-ла-лэнд" вместо "Лунного света"Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЯ

"Матч ТВ": Обман или шутка?

Гавриил ПРИНЦИПОВ

Почему мистификация спортивного канала - плевок в душу болельщика (подробности)

Будущее наступило: По ТВ показали два хоккейных финала. В одном наши победили

Павел САДКОВ

Тысячи зрителей вместо прямой трансляции посмотрели запись девятилетней давности и поздравляли друг друга с победой (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Жена хоккеиста Тарасенко: "Муж смотрел 10 минут финал Россия - Канада, пока не увидел там себя"

Выступающий за "Сент-Луис Блюз" форвард был у себя дома с детьми (подробности)

"С победой, пацаны, красавцы!". Бывший муж Бузовой после финала молодежного ЧМ по хоккею поздравил Россию с победой

В "сториз" футболиста Дмитрия Тарасова появился скриншот трансляции матча 2011 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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