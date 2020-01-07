2020-01-07T20:04:06+03:00
Общество

В Рождество Патриарх подарил оборудование детской больнице

Святейший проведал клинику на востоке Москвы
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Святейший проведал клинику на востоке МосквыСвятейший проведал клинику на востоке МосквыФото: Елена ЧИНКОВА
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В Рождество Патриарх Кирилл всегда навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных. В этом году он появился на пороге Детской городской клинической больницы святого Владимира на востоке Москвы.

Основана она была еще в 1876 году железнодорожным инженером и предпринимателем Павлом фон-Дервизом, а сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, которое работает в круглосуточном режиме, оказывая медпомощь детям с момента рождения до 18 лет. В больнице действует 41 отделение, в том числе 21 клиническое.

Фото: Елена ЧИНКОВА

Предстоятель РПЦ прошел по палатам, поговорил с мамами, благословил их малышей.

- Важной частью моего празднования Рождества является посещение больных, в том числе детей, потому что посещение человека, который переживает нелегкий момент своей жизни, может быть полезным для него. И для меня очень полезно видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов. Хотел бы всем пожелать полного исцеления от болезней, чтобы вы росли сильными (а кроме сильного тела нужно иметь и сильный дух), мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что без добра в сердце человека не может быть счастья, - отметил гость.

Фото: Елена ЧИНКОВА

И вручил на прощание наборы со сластями, игрушки и самое главное - оборудование для ускорения послеоперационного восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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