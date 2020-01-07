Владимир Сунгоркин: о Путине, Венедиктове, революции в России, и почему Божена Рынска — это Собчак для бедных

Что думает главред «Комсомолки» о современной прессе? Кто лучший журналист страны? А также, зачем была нужна пенсионная реформа, и кто сможет управлять Россией после Путина? Об этом Владимир Сунгоркин рассказал в интервью молодой писательнице Диане Кади, которая недавно запустила свой авторский проект на YouTube.

Сунгоркин: о Путине, Венедиктове, революции в России, и почему Божена Рынска это Собчак для бедных.Главный редактор ИД Комсомольская правда Владимир Сунгоркин в интервью Диане Кади рассказал о митингах, пенсионной реформе и о том, грозит ли современной России революция.