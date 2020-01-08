2020-01-08T08:26:22+03:00
В мире

Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли

На борту судна находились 167 человек [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли Фото: twitter.com/AzadeMokhtariВсе пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли Фото: twitter.com/AzadeMokhtari
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Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что все люди на борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера погибли.

Ранее сообщалось о том, что на борту судна находились 167 человек и 9 членов экипажа. Также иранские СМИ заявили, что Боинг-737 вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут упал.

Ранее информацию о падении самолета иранские службы подтвердили посольству РФ в Тегеране. Ведомство выясняет, были ли на борту граждане России.

Место крушения украинского пассажирского Боинга.

Boeing-737 принадлежал "Международным линиям Украины". По данным СМИ, он упал практически сразу после взлета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром, 8 января, в Тегеране разбился украинский самолет со 176 людьми на борту. Трагедия произошла у Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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