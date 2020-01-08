Связаны ли ракетные удары по американцам и крушение самолёта в Иране

Итак, имеем печальный и неопровержимый факт: украинский лайнер Boeing 737 разбился утром 8 января у международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту погибли.

По данным иранских СМИ, крушение произошло вскоре после взлета на высоте 2400 метров из-за технических неполадок. Уже появилось в тех же СМИ и принципиально важное уточнение – экипаж успел передать на землю сообщение, что у самолета отказали оба двигателя и начался пожар.

Причем, один из иранских корреспондентов «поймал» момент трагедии на видео. А на нем легко заметить, что лайнер загорелся еще в небе. Есть информация, что местные спасатели уже нашли «черный ящик» и если самописец удастся расшифровать, то он, возможно, подскажет причину трагедии.

Как обычно бывает в таких случаях, эксперты- профессионалы и дилетанты, журналисты и обыватели сразу же включаются в социалистическое соревнование гадалок и сказочников, которым бы позавидовали лучшие в мире фантасты, а братья Гримм (будь они живы) – локти бы себе грызли от зависти. Позвольте и мне присоединиться к этой братии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Для начала я бы обратил внимание на украинский Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ). В ее парке - 45 самолетов, в основном производства Boeing (40 бортов).

Вот одна из популярных. Некоторые такие же, как и я гадальщики, обращают внимание на то, что авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Иране произошла спустя несколько часов после ракетного удара, нанесенного иранскими военными по американской военной базе в Ираке. Было выпущено не менее 15 ракет. Потому, мол, крушение Boeingсвязано с этой атакой. Возможно, иранские ПВО, ожидая ответного воздушного удара со стороны США, по ошибке сбили украинский лайнер. Я только не представляю, как на радарах, за которыми годами сидят «собаку съевшие» операторы, могли перепутать гигантскую «корову» лайнера с трехметровой ракетой или даже истребителем. К тому же трагедия происходила всего в нескольких десятках километров от аэропорта – в зоне, где горящий самолет можно было видеть, как говорится, невооруженным глазом.

Согласно другой (тоже невероятной) версии, причиной авиакатастрофы могла быть бомба на борту самолета.

Но тогда бы он развалился еще в воздухе. А на упомянутом уже видео он падает целым, но объятым пламенем. Хотя никто пока нам не мешает думать, но загоревшиеся движки могли быть «испорчены» злоумышленниками перед взлетом. А тут уже думается о теракте и о том, кому он был «выгоден»? Тем же американцам, решившим таким образом отомстить Ирану за ракетные удары по своим базам? А заодно и настроить Украину против Тегерана? А как тут не подумаешь про израильский Моссад, - разведка нередко «изящно» устраивала теракты против своих самых заклятых врагов. Но подождем все же расшифровки «черного ящика» погибшего лайнера. Самописец может позволить нам не гадать, а рассуждать, как говорится, с фактами в руках.