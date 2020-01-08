Леонид Кравчук - о катастрофе украинского самолета и конфликте между США и Ираном

- Леонид Макарович, вы летали рейсами авиакомпании Коломойского?

- Летал не раз. Фирма МАУ – Международные авиалинии Украины. Только новых самолетов там нет. Но и старых совсем нет. Они покупали б/у, приводили самолеты в порядок, ставили на технический осмотр. Фирма солидная. Трудно сказать, что там произошло.

Первый президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ

- Как авиакатастрофа может повлиять на внутриполитическую ситуацию на Украине?

Леонид Кравчук, первый президент Украины - о катастрофе самолета и конфликте между США и Ираном 00:00 00:00

- На Донбассе уже погибли где-то 14 тысяч человек. Среди них люди из всех регионов Украины. Но это не влияет на активную работу по установлению мира.

Хотя, с приходом Зеленского к власти, форточка открылась, уже есть сигналы о том, что Кремль, Украина, Запад уже совместно стремятся к тому, чтобы мир в Донбассе был установлен. Потому что горячая точка в центре Европы может превратиться в большое пламя. Начали предпринимать какие-то конкретные шаги.

Насколько мне известно, в этом самолете украинцев было меньше, чем иранцев. Но даже один человек – это потеря. Я говорю о психологии людей. Будем надеяться, что это будет воспринято как еще один сигнал к тому, что люди должны думать о жизни, а не о войне. Думаю, что это не пройдет бесследно.

Обломки самолета разбросало на несколько километров вокруг. Никто из пассажиров не выжил.Фото: REUTERS

- Как вы оцениваете конфликт между США и Ираном?

- Я не думаю, что действия США, совершивших ракетный удар по колонне, где погиб иранский генерал (Сулеймани. - А.Г.), дадут положительный результат для прекращения терроризма. Смерть генерала не приведет к тому, что терроризм уменьшится кратно.

Наверное, надо было Соединенным Штатам больше считать на перспективу, нежели на текущий момент, что они могут всё. Никто сегодня в мире всего не может. Мир очень сложный, насыщен проблемами. И эти проблемы надо решать путем гуманистических ценностей, учета интересов людей.

Хотелось бы, чтобы этот конфликт не стал слишком большой горячей точкой. Регион там очень сложный.

8 января Иран нанес ракетные удары по американской военной базе в Ираке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

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