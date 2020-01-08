2020-01-08T14:41:59+03:00
Звезды

«Конфуз на отдыхе»: Бюст Волочковой выскочил из купальника

Балерина загорает на тайском острове
Игорь ПОЛЯКОВ
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У Анастасии Волочковой на отдыхе произошел конфуз с купальникомУ Анастасии Волочковой на отдыхе произошел конфуз с купальникомФото: Личный архив героя публикации
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Бывает такое, что покупая вещь через интернет-магазин, не угадываешь с размером. В такой же ситуации, судя по всему, оказалась и балерина Анастасия Волочкова. Артистка примерила на тайском острове, где сейчас проводит свой отпуск, слитный купальник с принтом в виде головы тигра. На фото шикарный бюст Анастасии вывалился из купальника. Видимо, костюм для купания оказался мал красавице. Впрочем, Анастасию Волочкову эта «авария» не смутила. У балерины шикарные формы, поэтому она спокойно переносит любые конфузы. Хотя хейтеры и отругали артистку за неудачный выбор купальника.

Новый купальник оказался мал. Фото: СОЦСЕТИ

Новый купальник оказался мал.Фото: СОЦСЕТИ

- Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой,- обьясняет Анастасия Волочкова.- Красота требует жертв — это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма — это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!».

И завистливо и дерзко осуждая мои фото на пляже в купальниках, поймите, что для того, чтобы такой мини-купальник на себя надеть, нужно обладать такой стройной фигурой, какая позволяет это делать. Ну не в пальто же мне плавать в водах!

ИСТОЧНИК KP.RU

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