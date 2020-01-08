Дмитрий Гордон из Киева: Хозяин авиакомпании МАУ Коломойский на катастрофу самолета пока никак не отреагировал. Выступают только его люди
- Дима, привет! Во-первых, наши соболезнования...
- Спасибо, Саша. Привет.
Дмитрий Гордон: «Это был новый и самый надежный самолет, купленный у «Боинга». Катастрофа - случайность или теракт»
- Кто-то из моих экспертов (а я уже со многими поговорил) сказал, что катастрофа украинского самолета в Иране - международная беда.
- Ну да, похоже, вообще, на теракт, между прочим. Как-то странно, конечно.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Почему ты так думаешь?
- Ну, мне так кажется. Просто, если пожар в двигателе, вот эксперты наши говорят, то там же гасится водой автоматически. Там есть системы, которые это гасят. Как-то оно странно, конечно. Ну, посмотрят все, такое дело.
Украинский журналист Дмитрий Гордон.Фото: кадр с видео
- Игорь Коломойский, которому принадлежит эта авиакомпания, как-то отреагировал на катастрофу?
- Пока нет. Выступают только его люди.
- А что они говорят?
- Суть в том, что они покупали этот самолет у Boeing напрямую. И это был новый самолет вроде. Лучший - в компании. Сейчас все это выясняется.
Я просто сегодня в бегах, не имею никакой информации, кроме той, которая у нас проходит официально.
- Это на внутриполитической ситуации как-то отразится?
- Никак совершенно. А что может отразиться? Там проблема в регионе ближневосточном.
Иран – там проблема же. Я думаю, что это (катастрофа самолета. - А.Г.) - или случайность, или теракт. Потому что ракеты ж летают. Иранцы вон запустили по американской базе в Ираке. Черт его знает, что там... Честно, не знаю, не представляю.
Хроника крушения лайнера "Боинг - 373 - 800"Фото: REUTERS
- Какие у тебя прогнозы как у известного теперь уже не только европейского, но и мирового, - политолога?
- Саша, не преувеличивай, ну что ты!
- Ты с наших экранов не сходишь.
- Я скромный человек.
- У тебя прогнозы какие по поводу этого ближневосточного конфликта?
- Трудно сказать. Я думаю, что, в принципе, логика говорит о чем? Иранцы, конечно, должны будут ответить, но ответить так, чтобы не злить американцев.
- Вот они ответили.
- Ну, вот они ответили, но никто же не погиб из американцев. Это тот ответ, который удовлетворить может Иран, они скажут своим: видите, как мы ответили? Но американцев-то не задело. Поэтому они сильно их не раздразнили. Потому что, если они их раздразнят, там силы неравны.
Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.
Что такое Иран и что такое Соединенные Штаты – это же две большие разницы, как в Одессе говорят.
- Зеленского ты больше не видел с тех пор, как месяца три назад рассказал о нем в интервью нам? Много работает и так далее...
- Нет, не видел. Он в Киев возвращается сегодня.
В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях
В ТЕМУ
Технические неполадки, теракт или работа ПВО: что привело к гибели украинский "Боинг", разбившийся в Тегеране
Разбираем три основные версии крушения (подробности)
Военный летчик разбирает версии: Почему украинский самолет потерпел крушение в Иране
Можно ли было потушить возгорание в воздухе? Почему не определили неисправность на земле? Выясняем вместе с авиаэкспертом (подробности)
МНЕНИЕ
Праздники кончились, война на пороге
Сергей МАРДАН
Самое глупое сейчас – думать, что мы сторонние наблюдатели и в кои-то веки можем просто запастись попкорном и посмотреть на чужую войну, словно это боксерский матч в Лас Вегасе (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»