Дмитрий Гордон из Киева: Хозяин авиакомпании МАУ Коломойский на катастрофу самолета пока никак не отреагировал. Выступают только его люди

- Дима, привет! Во-первых, наши соболезнования...

- Спасибо, Саша. Привет.

Дмитрий Гордон: «Это был новый и самый надежный самолет, купленный у «Боинга». Катастрофа - случайность или теракт» 00:00 00:00

- Кто-то из моих экспертов (а я уже со многими поговорил) сказал, что катастрофа украинского самолета в Иране - международная беда.

- Ну да, похоже, вообще, на теракт, между прочим. Как-то странно, конечно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

- Почему ты так думаешь?

- Ну, мне так кажется. Просто, если пожар в двигателе, вот эксперты наши говорят, то там же гасится водой автоматически. Там есть системы, которые это гасят. Как-то оно странно, конечно. Ну, посмотрят все, такое дело.

Украинский журналист Дмитрий Гордон.Фото: кадр с видео

- Игорь Коломойский, которому принадлежит эта авиакомпания, как-то отреагировал на катастрофу?

- Пока нет. Выступают только его люди.

- А что они говорят?

- Суть в том, что они покупали этот самолет у Boeing напрямую. И это был новый самолет вроде. Лучший - в компании. Сейчас все это выясняется.

Я просто сегодня в бегах, не имею никакой информации, кроме той, которая у нас проходит официально.

- Это на внутриполитической ситуации как-то отразится?

- Никак совершенно. А что может отразиться? Там проблема в регионе ближневосточном.

Иран – там проблема же. Я думаю, что это (катастрофа самолета. - А.Г.) - или случайность, или теракт. Потому что ракеты ж летают. Иранцы вон запустили по американской базе в Ираке. Черт его знает, что там... Честно, не знаю, не представляю.

Хроника крушения лайнера "Боинг - 373 - 800"Фото: REUTERS

- Какие у тебя прогнозы как у известного теперь уже не только европейского, но и мирового, - политолога?

- Саша, не преувеличивай, ну что ты!

- Ты с наших экранов не сходишь.

- Я скромный человек.

- У тебя прогнозы какие по поводу этого ближневосточного конфликта?

- Трудно сказать. Я думаю, что, в принципе, логика говорит о чем? Иранцы, конечно, должны будут ответить, но ответить так, чтобы не злить американцев.

- Вот они ответили.

- Ну, вот они ответили, но никто же не погиб из американцев. Это тот ответ, который удовлетворить может Иран, они скажут своим: видите, как мы ответили? Но американцев-то не задело. Поэтому они сильно их не раздразнили. Потому что, если они их раздразнят, там силы неравны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

Что такое Иран и что такое Соединенные Штаты – это же две большие разницы, как в Одессе говорят.

- Зеленского ты больше не видел с тех пор, как месяца три назад рассказал о нем в интервью нам? Много работает и так далее...

- Нет, не видел. Он в Киев возвращается сегодня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

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