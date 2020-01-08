Вадим Карасев из Киева: Самолёт - украинский, но состав пассажиров - интернациональный

- Вадим Юрьевич, примите и наши соболезнования. Столько людей погибло, в их числе и граждане Украины.

- Тронут, спасибо.

Вадим Карасев, политолог из Киева - о катастрофе в Иране: «Самолёт -украинский, но состав пассажиров - интернациональный. Эта ужасная история будет иметь множество международных факторов» 00:00 00:00

- Что вам ваша интуиция, чутье политическое подсказывают? Что это - роковое совпадение?

Имею в виду два события: ночью - ракетные удары Ирана по военным базам США, утром - падение самолета в Тегеране?

- Я думаю, пока рано делать выводы. Тем более – давать какие-то утвердительные и серьезные политические оценки.

Надо все-таки дождаться хотя бы предварительных результатов расследования. Но, в принципе, конечно, политический, геополитический контекст или подтекст этих событий, безусловно, будет. Даже если расследование определит, что имела место чисто техническая неисправность самолета. Тем не менее, на геополитику, на всю эту ситуацию с Ираном, с США и так далее, конечно, будут ссылаться.

Тем более, что 3 января планировался визит в Украину госсекретаря США Майка Помпео. Визит отменили как раз в связи с ситуацией вокруг Ирана.

- И получается, что политические последствия для Украины все-таки уже случились.

- Ну, что вы, какие это последствия? В двадцатых числах января Помпео все-таки будет в Украине. Так что, пока визит просто перенесен, а не отменен.

Конечно, Украина сейчас звучит в комментариях по поводу трагедии: только потому, что самолет украинский и компания украинская, но пассажиры-то, в основном, были из других государств. Большинство там - подданных Ирана, Британии, Канады, европейских стран. Так что, безусловно, эта катастрофа будет обрастать интернациональными или международными оценками и факторами.

Понятно, что это не двусторонняя история Ирана и Украины, а - международная. К ней - пристальное внимание будет. А, учитывая весь ближневосточный, ирано-американский контекст, думаю, что продолжение этой истории будет обязательно, именно в политическом смысле, а не только в авиатехническом. Скажем так: расплывчатость геополитических ориентиров Украины на данном этапе и ряд других факторов, они, конечно же, будут подогревать разного рода политические, геополитические версии произошедшей трагедии.

Но не надо манипулировать этими факторами, выводы пока делать рано. Надо все-таки больше сейчас довериться специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Технические неполадки, теракт или работа ПВО: что привело к гибели украинский "Боинг", разбившийся в Тегеране

Разбираем три основные версии крушения (подробности)