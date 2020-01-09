2020-01-09T09:25:05+03:00
Звезды

«Кому не спится»: Волочкова снялась топлесс в Таиланде

43-летняя балерина смело подставила обнаженную грудь солнцу
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.
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Ну какой же пляжный отдых Анастасии Волочковой без горячей фотосессии топлесс! И хотя в этом году балерина променяла свои любимые Мальдивские острова на Таиланд, без смелых кадров не обошлось. Конечно, уединенные Мальдивы больше располагают к принятию солнечных ванн без верхней части бикини, чем густо заселенный туристами Пхукет, но Анастасия нашла выход. Вместе с любимым мужчиной балерина отправилась на безлюдный остров и там отвела душу. Гордо подставив грудь солнцу, Волочкова сделала несколько кадров. Но в Инстаграме опубликовала самый целомудренный из них – тот, где она прикрывает грудь руками (иначе соцсеть просто забанила бы снимок).

Свой пост Анастасия по традиции посвятила всем хейтерам (точнее, хейтершам) и завистникам.

- Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное… Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну, - пообещала Волочкова. - И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда.

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Кому не спится..
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Судя по всему, автор обнаженного кадра Волочковой – ее любимый мужчина. 43-летняя Анастасия по-прежнему не публикует фотографий своего бойфренда (не считая изображения его уха, руки или ноги) и держит в тайне его имя. «Это мое глубоко личное, и я не хочу им делиться», - говорит артистка, уверяя, что очень счастлива. Но внимательные подписчики все-таки обнаружили возлюбленного звезды на одном из опубликованных ею кадров. Анастасия поделилась затемнённой фотографией с любимым, на которой лицо мужчины невозможно рассмотреть. Но умельцы осветили снимок в фотошопе – и наконец-то увидели, как выглядит избранник Волочковой. На снимке мужчина одет в пляжные голубые шорты, футболку и кепку. Впрочем, Анастасия держит интригу и никак не комментирует это изображение ее предполагаемого бойфренда.

Любопытные поклонники балерины наконец -то увидели, как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой. Фото: Instagram.com

Любопытные поклонники балерины наконец -то увидели, как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой.Фото: Instagram.com

На отдыхе Волочкова по традиции щедро дарит поклонникам свои шпагаты: балерина демонстрирует растяжку на пляже, на палубе яхте, в пляжном гамаке и даже в бассейне.

- Русскую баню, ледяную Купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию, - сообщила Анастасия, порадовав подписчиков очередным шпагатом в банной шапочке.

volochkova_artvolochkova_art
Русскую баню, ледяную Купель и гамак можно найти и в Таиланде Я гармонично вписываюсь в любимую стихию. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир #отдых
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ИСТОЧНИК KP.RU

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