"У меня сумка дороже твоей машины": жену футболиста Погребняка таксист выгнал из авто

Настоящей истерикой закончилась поездка в такси для жены известного российского футболиста Павла Погребняка. Мама троих мальчишек и блогер Мария Погребняк днем в среду, 9 января, направлялась в ресторан в центре Москвы. Но неожиданно для пассажирки, таксист остановил машину за несколько километров до пункта назначения. Бомбила попросил Марию покинуть салон. Все что проходило дальше Мария сняла видео и выложила на своей странице в Инстаграм.

- Вы куда меня высадили!? Я не приехала даже по адресу. У меня сумка стоит дороже вашего авто. Вы что делаете! Отдайте мои вещи, - просила таксиста Мария.

Но бомбила был невозмутим. В ответ мужчина не промолвил ни слова. Не глядя в сторону возмущенной женщины, он выгрузил из салона ее пакеты с покупками и как ни в чем не бывало поставил их прямо на дорогу. А дальше без всяких объяснений взял и уехал.

Мария так расстроилась, что разревелась прямо на улице. Правда судя по ее же странице в Инстаграм, горевала она не долго. Как добралась до ресторана, история умалчивает. Но уже через полчаса женщина радовала подписчиков новыми видео из ресторана, где у нее была встреча с участницами марафона похудения.

А вот на бесцеремонного таксиста жена футболиста все-таки пожаловалась. Сейчас руководство агрегатора выясняет, что же стало причиной конфликта.