Стало известно какой канал покажет бои Хабиба и Конора

Скандальный ирландец возвращается в октагон уже совсем скоро. Конор Макгрегор 19 января дерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. В этом поединке станет видно, действительно ли Конор серьезно готов добиваться реванша с Хабибом Нурмагомедовым, или все слова ирландца – коммерческая раскрутка его текущих проектов.

Недавно Макгрегор заявил, что готов будет в случае чего заменить соперника Нурмагомедова в следующем бою. Напомним, Хабиб 19 апреля встречается с Тони Фергюсоном. Но пока они не выйдут друг против друга в октагоне, будут сохраняться сомнения состоится ли этот бой.

Их поединок по самым разным причинам срывался уже четыре раза. То у Фергюсна были проблемы со здоровьем, то организм Хабиба не справлялся со сгонкой веса. Так что надежды Конора, что кто-то из соперников сорвется и в этот раз, и ирландец получит шанс провести еще один денежный бой, небезосновательны.

Оба поединка федеральный канал РЕН ТВ планирует показать бесплатно в прямом эфире.