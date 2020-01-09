2020-01-09T14:23:30+03:00
Телевидение

Стало известно какой канал покажет бои Хабиба и Конора

Макгрегор дерется 19 января, Нурмагомедов – 19 апреля
Константин ИВАНОВ
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Хабиб 19 апреля встречается с Тони Фергюсоном.Хабиб 19 апреля встречается с Тони Фергюсоном.Фото: EAST NEWS
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Скандальный ирландец возвращается в октагон уже совсем скоро. Конор Макгрегор 19 января дерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. В этом поединке станет видно, действительно ли Конор серьезно готов добиваться реванша с Хабибом Нурмагомедовым, или все слова ирландца – коммерческая раскрутка его текущих проектов.

Недавно Макгрегор заявил, что готов будет в случае чего заменить соперника Нурмагомедова в следующем бою. Напомним, Хабиб 19 апреля встречается с Тони Фергюсоном. Но пока они не выйдут друг против друга в октагоне, будут сохраняться сомнения состоится ли этот бой.

Их поединок по самым разным причинам срывался уже четыре раза. То у Фергюсна были проблемы со здоровьем, то организм Хабиба не справлялся со сгонкой веса. Так что надежды Конора, что кто-то из соперников сорвется и в этот раз, и ирландец получит шанс провести еще один денежный бой, небезосновательны.

Оба поединка федеральный канал РЕН ТВ планирует показать бесплатно в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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