2020-01-09T15:51:00+03:00
Происшествия

В доме российского режиссера обнаружили тело его 16-летнего сына

Парень несколько дней не дожил до своего дня рождения
Иван РУНЕВ
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Полиции предстоит выяснить, было ли это самоубийство, и что стало причиной инцидентаПолиции предстоит выяснить, было ли это самоубийство, и что стало причиной инцидентаФото: Олег ЗОЛОТО
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Восьмого января в полицию Балашихи поступил вызов, что в одном из коттеджных поселков района обнаружили тело ребенка. Мальчика нашли его родители, которые вернулись вечером домой. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть школьника. По предварительным данным, 16-летний подросток покончил с собой.

Поговорив с родителями, полиция выяснила, что парень в последнее время вел себя обычно и ничем не выделялся. Ничего странного в поведении своего сына мать с отцом не замечали. Отец мальчика работает индивидуальным предпринимателем в сфере кино. В свое время он снял несколько короткометражек, много документальных фильмов, а также был режиссером монтажа первого российского фильма в жанре киберпанк «На игре».

- Мальчик учился в 10 классе московской школы. Семья характеризуется положительна, на учете в ПДН не состоит. Жалоб на данную семью никогда не поступало, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. – На данный момент труп направили на судебно-медицинскую экспертизу в морг.

Полиции предстоит выяснить, было ли это самоубийство, и что стало причиной инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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