В доме российского режиссера обнаружили тело его 16-летнего сына

Восьмого января в полицию Балашихи поступил вызов, что в одном из коттеджных поселков района обнаружили тело ребенка. Мальчика нашли его родители, которые вернулись вечером домой. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть школьника. По предварительным данным, 16-летний подросток покончил с собой.

Поговорив с родителями, полиция выяснила, что парень в последнее время вел себя обычно и ничем не выделялся. Ничего странного в поведении своего сына мать с отцом не замечали. Отец мальчика работает индивидуальным предпринимателем в сфере кино. В свое время он снял несколько короткометражек, много документальных фильмов, а также был режиссером монтажа первого российского фильма в жанре киберпанк «На игре».

- Мальчик учился в 10 классе московской школы. Семья характеризуется положительна, на учете в ПДН не состоит. Жалоб на данную семью никогда не поступало, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. – На данный момент труп направили на судебно-медицинскую экспертизу в морг.

Полиции предстоит выяснить, было ли это самоубийство, и что стало причиной инцидента.